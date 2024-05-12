職場女性中，「對皮膚有信心」者只占18%

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來自上司的不可理喻的命令、凡事都看領導臉色行事的同事、偏偏在想要早點回家的那天轟然而至的加班…。眉頭皺紋加深，皮膚日漸粗糙，這一切都是公司的責任！？

化妝品製造銷售企業DHC（本公司位於東京都港區）針對1000名20到59歲的職場女性進行了一次有關皮膚問題的意識調查。僅有17.6%的受訪者表示「對自己現在的皮膚有信心」，超過80%的受訪者都缺乏自信。

關於皮膚的具體問題，20到29歲受訪者中選擇「毛孔」的人最多，占比為54.4%，其次是「粉刺、痤瘡」（50.8%）、「皮膚粗糙」（50.8%）。30到39歲受訪者選出的三大問題依次是「毛孔」（58.4%）、「色斑」（54.8%）和「乾燥」（45.6%）。而40到49歲和50到59歲這兩個年齡段的受訪者中，選擇「色斑」的比例分別達到70.0%和74.4%，占到了絕對多數。由此可以看出不同年齡段之間存在的明顯差異。

整體上有63%的受訪者認為造成皮膚問題的根源在於「職場環境」。其中，提到「工作和人際關係方面的壓力」的人最多，占比為54.0%。

標題圖片：PIXTA