走路散步越來越為人喜愛

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每當手機螢幕顯示「今天沒有達到熱量消耗目標」「時間還早」之類的提示內容時，就會讓人想走路去車站而非乘坐公車。不可思議的是，像打遊戲一般完成每天的目標，就不會覺得痛苦。年輕群體中走路散步人口增多難道是智慧手機的效果？

笹川體育財團隔年實施一次《運動生活相關調查》。2022年的調查結果顯示，48.3%的受訪者每年走路散步一次以上，推算人口為4981萬人。36.8%的受訪者並非心血來潮或在體檢之前突擊鍛煉，定期堅持每週走路散步一次以上的人口，推算為3795萬人。1996年每週走路散步一次以上的實施率為13.6%，推算人口為1306萬人，26年間實施率和推算人口都增加了近兩倍。

從各年齡段的走路散步實施率來看，60到79歲以上這個年齡段「每年一次以上」和「每週一次以上」的實施率雙雙第一，而20到39歲這個年齡段的實施率最低。不過，60到79歲以上年齡段的實施率在2010年以後幾乎沒有明顯變化，而20到39歲年齡段每週一次的實施率在2016年以後出現了顯著上升。

笹川體育財團相關人士分析認為，「可以推斷，拍攝圖片和視訊、SNS發布、定位資訊遊戲和步數記錄等基於手機軟體的各種玩法促進了年輕人群走路散步實施率的上升。60歲以上人群的實施率在過去10年間基本沒有明顯變化，在這種背景下，近年來帶動走路散步實施率上升的年輕群體的動向今後將繼續受到關注」。

標題圖片：PIXTA