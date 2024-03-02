近7成年輕人贊成舉辦世博會

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2025年日本國際博覽會（大阪關西世博會）的會場建設費用,因較最初計畫激增90%而遭到各方的猛烈抨擊；而日本財團（會長笹川陽平）11月21日發佈的《第59次日本財團18歲意識調查》結果顯示，近7成18歲左右的年輕人贊成舉辦世博會。

距離2025年大阪關西世博會開幕只剩下400天左右的時間，會場建設費用飆升和外國場館建設遲緩等問題依然堆積如山。

日本財團為了解年輕人的想法而長期實施的《18歲意識調查》，向受訪者詢問了對舉辦世博會的看法。結果顯示，31.4%表示「贊成」，36.7%表示「相對而言比較贊成」，合計近7成持贊成態度。只有1.7%表示「反對」，4.9%表示「相對而言比較反對」。從性別來看，男性受訪者表示「不知道、不想回答」的比例較低，明確表示「贊成」或「反對」的人數均多於女性受訪者。

關於贊成的理由，回答「有望產生經濟效果」的受訪者最多，占比為55.9%；認為「是傳播日本文化的機會」的人數次之（53.2%）。而反對派的理由，主要是「相對於預算來看，可以產生的效果偏少」（51.5%）、「不宜花費龐大預算」（42.4%）等。

關於「世博會的CP值（預算和效果之間的關係）」這個問題，16.1%的受訪者認為「好」，22.9%認為「不好」，可以看出贊成派中也有一定數量的人擔心「CP值」。

當被問及之前是否知道要舉辦世博會、是否想去參觀時，10.3%的受訪者表示「知道大概情況」，57.2%表示「知道要舉辦」，整體上近7成受訪者都有所了解。28.6%表示「想去」，22.5%表示「不想去」。

此次調查實施於2023年10月30日和31日，對象為全國1000名17到19歲的年輕人。《18歲意識調查》始於2018年10月，多年來圍繞18歲左右年輕人的價值觀、對政治和選舉的態度、對社會問題的理解等思想意識展開了持續性的調查。

標題圖片：PIXTA