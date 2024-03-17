約5成受訪者從國中小學開始佩戴隱形眼鏡

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從硬性到軟性，再到透氧型鏡片，隱形眼鏡在不斷改良進步。光學鏡片生產商豪雅（HOYA）公司的調查顯示，日本的隱形眼鏡初次佩戴者呈現低齡化傾向，約半數的受訪者從國中小學就已開始佩戴隱形眼鏡了。

豪雅（HOYA）公司針對年齡跨度從小學生到49歲的1000名隱形眼鏡佩戴者實施了一次問卷調查。結果顯示，15到19歲受訪者中，從「小學低年級」開始佩戴隱形眼鏡者占4.5%，「小學高年級」占10.0%，「國中」占40.5%，在國中以前就開始佩戴的受訪者比例合計達到了55.0%。

把「小學到19歲」期間開始佩戴隱形眼鏡的受訪者抽選出來，按照年齡段對結構占比進行比較發現，越年輕的人群，從國中小學開始佩戴的人越多，初次佩戴隱形眼鏡者呈現低齡化傾向。尤其是現在15到19歲的受訪者，與40到49歲的受訪者相比，從小學開始佩戴的比例高出了80%以上。

針對佩戴隱形眼鏡的小學和國中生以及他們的家長，當被問及佩戴隱形眼鏡 「有哪些好處」時，選擇「變得活潑和喜歡社交了」的受訪者最多，選擇此項的家長和孩子的占比分別為36.0%和37.5%。其次是「參加社團活動的意願提高了」「可以打扮得更時髦了」。豪雅公司相關人士分析認為，通過佩戴隱形眼鏡，拓展了視線範圍，可以盡情地活動身體，這應該有助於激發孩子們自身的積極性。

當被問及「有哪些壞處」時，選擇「費用較高」的受訪者最多，家長和孩子的占比分別為52.0%和53.0%。此外，選擇「佩戴摘取和護理比較麻煩」「眼科檢查花時間、比較麻煩」的人也較多，豪雅公司相關人士表示，隱形眼鏡屬於「高等級管理醫療器械」，在初次佩戴者不斷低齡化的背景下，定期接受眼科檢查、了解正確的使用方法和挑選方法變得愈發重要。

標題圖片：PIXTA