3成受訪家長對國中教育感到不滿意

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想必家長們都希望自己的孩子能夠度過充實的校園生活，掌握在社會上生存的能力。近日一份調查顯示，大約有30%預定考高中的學生家長對學校教育感到不滿意。

運營比較服務網站的Webcrew公司（本公司位於東京都世田谷區）針對預定考高中的學生家長實施調查，詢問了他們對學校教育的真實想法。調查於2023年10月中旬實施，共獲得1005份有效回答。

關於對學校教育的整體評價，表示「比較滿意」的受訪者最多，占比為60.5%，只有11.5%表示「非常滿意」。而表示「不太滿意」和「不滿意」的受訪者合計占比為28.3%，意味著近3成家長對國中教育感到不滿意。具體來說，有人表示「可能老師水準也有差異，但更主要的是上課時間不夠。可以像以前一樣週六也上課」。還有人表示，光靠學校上課學得不扎實，為了彌補這方面的不足，一直讓孩子上補習班。家長們表示，他們在教育品質和時間上都感到有不滿意之處。

關於對學校教育的「認可之處」和「不認可之處」，受訪者中認可「學科班導師制」的最多，占比為20.5%，其次是「基礎學習指導」（19.4%）；而「以定期考試為中心的評估方法」最不受受訪者認可，占比為12.4%，其次是「基礎學習指導」（11.9%）。

著眼於將來，在希望孩子掌握的東西、學習的技能方面，認為「溝通能力」（55.1%）和「一般性教養」（51.7%）特別重要的家長均超過了半數。認為「數位素養」和「資訊收集和分析能力」特別重要的家長占比均不到10%。

標題圖片：PIXTA