疫情平息後，企業交際費回升

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針對企業用於接待的交際費，日本政府及執政黨決定將免徵稅額度從每人5000日圓提高到1萬日圓，並已寫入2024年度稅制修訂大綱。據說除了考慮到物價飆升導致餐飲費上漲的因素外，此舉也是為了扶持因為疫情而陷入困境的餐飲行業。

疫情平息後，接待生意夥伴、與同行開展資訊交流會等公司外部交流活動日趨活躍。

帝國資料庫公司針對已核實2022財年決算中「接待交際費」支出動向的大約15萬家企業（500萬人份）的交際費用進行了推算。結果顯示，員工單人單月交際費平均為1萬8192日圓，較上一年度大幅增加20%以上。2019財年的該數值曾達到過去10年最高水準的2萬3383日圓，但由於疫情導致企業人員主動減少接待活動，2021財年降至1萬6653日圓，創下過去10年最低值。

2023財年決算按截至11月的資料來看，已查實的企業員工單人交際費平均值大約在每月1萬8400日圓左右，可能會恢復至2019財年疫情前峰值的90%左右。

從支出金額來看，2022財年員工單人每月支出「1000到5000日圓」的企業最多，占比為24.7%。整體上，「1萬日圓以下」的合計比例為50.9%，「1萬日圓以上」的合計比例為49.1%，基本上以1萬日圓為分水嶺，各占一半。

從行業來看，2022財年員工單人交際費最高的是「房地產行業」（5萬9515日圓）。帝國資料庫公司認為，主要原因可能在於這個行業與物業公司、合作建築企業等之間的人員交流範圍較廣。共有8個行業員工單人每月交際費超過2萬日圓，比如「土木建築工程承包行業」（2萬9000日圓）和「汽車和自行車零售行業」（2萬3707日圓）等。從都道府縣來看，單人交際費最高的是「大阪府」（2萬8324日圓），其次是「奈良縣」（2萬5366日圓）、「福岡縣」（2萬3732日圓），關西以西的企業交際費支出偏多的傾向較為突出。

交際費支出較多的行業（2022財年）

支出較多的行業 交際費／月（日圓） 房地產行業 59,515 土木建築工程承包行業 29,000 汽車和自行車零售 23,707 專業服務行業（會計事務所等） 22,549 設備工程行業 21,919

土木建築工程承包行業，指的是在建築工地等場所承包工程的承包商

出處：帝國資料庫

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