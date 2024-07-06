44%的受訪者自我感覺患有「手機依賴症」

日本資料庫

無論是在搖晃的電車中，還是等待信號燈過馬路的片刻時間，又或是中午的吃飯休息時間，許多人都早已習慣了隨時刷手機的生活。市場調查分析企業Cross marketing實施的調查顯示，超過70%的受訪者切身感覺到眼睛疲勞。

Cross marketing（東京都新宿區）2023年11月對2400名20到79歲民眾實施的調查顯示，29%的受訪者最近一個月「經常覺得眼睛疲勞」，41%「偶爾覺得眼睛疲勞」，合計有70%的受訪者切身感覺到了眼睛疲勞的問題。尤其是50到59歲的受訪者中，幾乎4分之3（76%）的人都有這種感覺。這或許和老花眼的加劇也有關係。

聽到「眼睛疲勞」，大家首先就會想到「手機」。針對使用智慧手機的受訪者詢問他們平日和假日每天的平均使用時間時，整體上回答「2到3小時」的人最多，占比為36%。各年齡段的該比例也都在30%到40%之間。回答「8小時以上」的整體比例也有6%，20到29歲人群的該比例更是達到了12%。概括而言，20到29歲、30到39歲這兩個年齡段，平均每兩人中就有一人每天使用手機的時間超過4小時。

10%的受訪者「覺得自己嚴重依賴手機」，34%「覺得自己有些依賴手機」，自我感覺患有手機依賴症的合計比例達到了44%。從年齡段來看，以40到49歲年齡段為界，20到29歲、30到39歲這兩個年齡段自我感覺依賴手機的人較多，50到59歲、60到69歲、70到79歲這3個年齡段多數人沒有這種感覺。自我感覺依賴手機的受訪者中，許多人表示「一拿起來就放不下」「不看手機就覺得不踏實」「不看手機就覺得焦慮」。

「數位排毒（digital detox）」被視為戒除手機依賴症的一種辦法，指的是在一定時間內不要接觸手機、電腦等數位設備，14%的受訪者表示「沒聽說過，也不知道是什麼意思」，19%表示「聽說過，但不知道是什麼意思」。意識到了手機成癮對策的人僅有3分之1。

標題圖片：PIXTA