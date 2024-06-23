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寵物貓狗也邁入了老齡化時代

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許多寵物主人，即使自己的生活沒有那麼健康，也要堅持給心愛的毛孩子吃國產食材的主糧和保健品，還要給他們定期體檢，爭取及早發現疾病。在這樣優越的生活環境下，小貓小狗正變得越來越長壽。
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寵物保險公司Anicom控股公司（本部位於東京）發佈的《2023家庭動物白皮書》顯示，依據公司寵物保險契約計算出的2021年寵物犬平均壽命為14.2歲（同比+0.1），寵物貓平均壽命為14.7歲（同比+0.3）。可以看出，自該公司開始實施此項調查的2008年以來，寵物正逐漸變得越來越長壽。

如今小貓小狗都普遍養在室內，遇到事故或生病的風險都大大減少，而且關於動物健康和醫療的研究不斷發展，還開發出了針對不同品種和年齡的寵物糧食，寵物過上了更加健康的生活，可以認為這些因素對寵物的長壽化產生了影響。

寵物貓狗平均壽命的變化 

《家庭動物白皮書》公佈了與該公司簽訂寵物保險契約最多的前40種寵物狗和前20種寵物貓的平均壽命。寵物犬方面，小型犬呈現出長壽傾向。

各種寵物犬的平均壽命（較長）2021年度

  平均壽命（年）
玩具貴賓犬 15.3
兔子型臘腸犬 15.0
甲斐犬 15.0
米克斯犬（10公斤以下） 14.8
迷你臘腸犬 14.8

出處：Anicom控股公司

各種寵物犬的平均壽命（較短）2021年度

  平均壽命（年）
伯恩山犬 8.8
鬥牛犬 8.8
黃金獵犬 10.7
法國鬥牛犬　 11.2
西伯利亞哈士奇犬 11.4

出處：Anicom控股公司

各種寵物貓的平均壽命（較長）2021年度

  平均壽命（年）
布偶貓 15.9
日本貓 15.5
米克斯貓 15.2
波斯貓 15.1
美國反耳貓 14.4

出處：Anicom控股公司

各種寵物貓的平均壽命（較短）2021年度

  平均壽命（年）
拿破崙貓 9.2
襤褸貓 12.5
異國短毛貓 12.8
緬因貓 13.0
英國短毛貓 13.1

出處：Anicom控股公司

標題圖片：PIXTA

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