寵物貓狗也邁入了老齡化時代

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許多寵物主人，即使自己的生活沒有那麼健康，也要堅持給心愛的毛孩子吃國產食材的主糧和保健品，還要給他們定期體檢，爭取及早發現疾病。在這樣優越的生活環境下，小貓小狗正變得越來越長壽。

寵物保險公司Anicom控股公司（本部位於東京）發佈的《2023家庭動物白皮書》顯示，依據公司寵物保險契約計算出的2021年寵物犬平均壽命為14.2歲（同比+0.1），寵物貓平均壽命為14.7歲（同比+0.3）。可以看出，自該公司開始實施此項調查的2008年以來，寵物正逐漸變得越來越長壽。

如今小貓小狗都普遍養在室內，遇到事故或生病的風險都大大減少，而且關於動物健康和醫療的研究不斷發展，還開發出了針對不同品種和年齡的寵物糧食，寵物過上了更加健康的生活，可以認為這些因素對寵物的長壽化產生了影響。

《家庭動物白皮書》公佈了與該公司簽訂寵物保險契約最多的前40種寵物狗和前20種寵物貓的平均壽命。寵物犬方面，小型犬呈現出長壽傾向。

各種寵物犬的平均壽命（較長）2021年度

平均壽命（年） 玩具貴賓犬 15.3 兔子型臘腸犬 15.0 甲斐犬 15.0 米克斯犬（10公斤以下） 14.8 迷你臘腸犬 14.8

出處：Anicom控股公司

各種寵物犬的平均壽命（較短）2021年度

平均壽命（年） 伯恩山犬 8.8 鬥牛犬 8.8 黃金獵犬 10.7 法國鬥牛犬 11.2 西伯利亞哈士奇犬 11.4

出處：Anicom控股公司

各種寵物貓的平均壽命（較長）2021年度