寵物貓狗也邁入了老齡化時代

寵物貓狗也邁入了老齡化時代家庭 社會 生活
許多寵物主人，即使自己的生活沒有那麼健康，也要堅持給心愛的毛孩子吃國產食材的主糧和保健品，還要給他們定期體檢，爭取及早發現疾病。在這樣優越的生活環境下，小貓小狗正變得越來越長壽。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
寵物保險公司Anicom控股公司（本部位於東京）發佈的《2023家庭動物白皮書》顯示，依據公司寵物保險契約計算出的2021年寵物犬平均壽命為14.2歲（同比+0.1），寵物貓平均壽命為14.7歲（同比+0.3）。可以看出，自該公司開始實施此項調查的2008年以來，寵物正逐漸變得越來越長壽。
如今小貓小狗都普遍養在室內，遇到事故或生病的風險都大大減少，而且關於動物健康和醫療的研究不斷發展，還開發出了針對不同品種和年齡的寵物糧食，寵物過上了更加健康的生活，可以認為這些因素對寵物的長壽化產生了影響。
《家庭動物白皮書》公佈了與該公司簽訂寵物保險契約最多的前40種寵物狗和前20種寵物貓的平均壽命。寵物犬方面，小型犬呈現出長壽傾向。
各種寵物犬的平均壽命（較長）2021年度
|平均壽命（年）
|玩具貴賓犬
|15.3
|兔子型臘腸犬
|15.0
|甲斐犬
|15.0
|米克斯犬（10公斤以下）
|14.8
|迷你臘腸犬
|14.8
出處：Anicom控股公司
各種寵物犬的平均壽命（較短）2021年度
|平均壽命（年）
|伯恩山犬
|8.8
|鬥牛犬
|8.8
|黃金獵犬
|10.7
|法國鬥牛犬
|11.2
|西伯利亞哈士奇犬
|11.4
出處：Anicom控股公司
各種寵物貓的平均壽命（較長）2021年度
|平均壽命（年）
|布偶貓
|15.9
|日本貓
|15.5
|米克斯貓
|15.2
|波斯貓
|15.1
|美國反耳貓
|14.4
出處：Anicom控股公司
各種寵物貓的平均壽命（較短）2021年度
|平均壽命（年）
|拿破崙貓
|9.2
|襤褸貓
|12.5
|異國短毛貓
|12.8
|緬因貓
|13.0
|英國短毛貓
|13.1
出處：Anicom控股公司
標題圖片：PIXTA