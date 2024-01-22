2024年的主要行事

2024年的主要行事政治外交 財經 社會 文化 生活
即使漸漸從疫情的束縛中解放，日本仍籠罩著陰影，未撥雲見日，是因為政治的混亂抑或是社會趨向高齡化而失去了活力呢？ 今年7月有東京都都長大選、10月自民黨總裁選舉。11月是凱蒂貓誕生50週年，雖然凱蒂貓不會老，但與她一起長大的世代正邁入初老的年紀。以下為2024年的主要行事。
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<1月>
17日
- 阪神大地震29年
1月中
- 召開定期國會
25日
- 導致36人死亡的京都動畫縱火事件的嫌犯青葉真司被告將接受裁判員判決（京都地裁）
<2月>
19日
- 烏克蘭復興會議（東京）
<3月>
1日
- 遭太平洋比堅尼環礁試爆輻射傷害的鮪魚漁船第五福龍丸事故70年
11日
- 東日本大地震、東京電力福島第1核電廠事故13年
16日
- 北陸新幹線的金澤－敦賀（福井縣）間延伸開通
- 吉卜力主題樂園（愛知縣長久手市）的「魔女之谷」開幕並迎接全區開業
3月中
- 葛飾北齋「富嶽三十六景」全46件作品整組於佳世得拍賣會出品
<4月>
1日
- 制定醫師非勤務勞動時間上限
- 卡車司機加班時數全年960小時上限規制（物流2024年問題）
<5月>
8日
- 新冠肺炎法制轉移至5類滿1年
15日
- 7-11便利商店1號店開幕50年
<6月>
27日
- 奧姆真理教犯下松本沙林毒氣事件30年
<7月>
3日
- 新紙幣發行（1000日圓、5000日圓、1萬日圓）
4日
- 川內核電廠1號機（九州電力、鹿兒島縣薩摩川內市）啟用40年
7日
- 東京都都長選舉
8日
- 前首相安倍晉三槍擊事件2年
26日
- 巴黎奧運開幕（～8月11日）
<8月>
28日
- 巴黎帕運開幕（～9月8日）
<9月>
6日
- 秋篠宮悠仁親王殿下將迎接18歲成人生日
30日
- 岸田文雄自民黨總裁任期屆滿
<10月>
4日
- 岸田政權滿3年
20日
- 上皇后陛下卒壽（90歲大壽）
<11月>
1日
- 凱蒂貓誕生50年
5日
- 東京證卷交易所延長30分鐘交易時間至3點半
14日
- 高濱核電廠1號機（關西電力、福井縣高濱町）啟用50年
<12月>
7日
- 以熊野灘為震央的昭和東南海地震80年
標題圖片：PIXTA