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2024年的主要行事

即使漸漸從疫情的束縛中解放，日本仍籠罩著陰影，未撥雲見日，是因為政治的混亂抑或是社會趨向高齡化而失去了活力呢？ 今年7月有東京都都長大選、10月自民黨總裁選舉。11月是凱蒂貓誕生50週年，雖然凱蒂貓不會老，但與她一起長大的世代正邁入初老的年紀。以下為2024年的主要行事。

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