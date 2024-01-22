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2024年的主要行事

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即使漸漸從疫情的束縛中解放，日本仍籠罩著陰影，未撥雲見日，是因為政治的混亂抑或是社會趨向高齡化而失去了活力呢？ 今年7月有東京都都長大選、10月自民黨總裁選舉。11月是凱蒂貓誕生50週年，雖然凱蒂貓不會老，但與她一起長大的世代正邁入初老的年紀。以下為2024年的主要行事。
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<1月>

17日

  • 阪神大地震29年

1月中

  • 召開定期國會

25日

  • 導致36人死亡的京都動畫縱火事件的嫌犯青葉真司被告將接受裁判員判決（京都地裁）

<2月>

19日

  • 烏克蘭復興會議（東京）

<3月>

1日

  • 遭太平洋比堅尼環礁試爆輻射傷害的鮪魚漁船第五福龍丸事故70年

11日

  • 東日本大地震、東京電力福島第1核電廠事故13年

16日

  • 北陸新幹線的金澤－敦賀（福井縣）間延伸開通
  • 吉卜力主題樂園（愛知縣長久手市）的「魔女之谷」開幕並迎接全區開業

3月中

  • 葛飾北齋「富嶽三十六景」全46件作品整組於佳世得拍賣會出品

<4月>

1日

  • 制定醫師非勤務勞動時間上限
  • 卡車司機加班時數全年960小時上限規制（物流2024年問題）

<5月>

8日

  • 新冠肺炎法制轉移至5類滿1年

15日

  • 7-11便利商店1號店開幕50年

<6月>

27日

  • 奧姆真理教犯下松本沙林毒氣事件30年

<7月>

3日

  • 新紙幣發行（1000日圓、5000日圓、1萬日圓）

4日

  • 川內核電廠1號機（九州電力、鹿兒島縣薩摩川內市）啟用40年

7日

  • 東京都都長選舉

8日

  • 前首相安倍晉三槍擊事件2年

26日

  • 巴黎奧運開幕（～8月11日）

<8月>

28日

  • 巴黎帕運開幕（～9月8日）

<9月>

6日

  • 秋篠宮悠仁親王殿下將迎接18歲成人生日

30日

  • 岸田文雄自民黨總裁任期屆滿

<10月>

4日

  • 岸田政權滿3年

20日

  • 上皇后陛下卒壽（90歲大壽）

<11月>

1日

  • 凱蒂貓誕生50年

5日

  • 東京證卷交易所延長30分鐘交易時間至3點半

14日

  • 高濱核電廠1號機（關西電力、福井縣高濱町）啟用50年

<12月>

7日

  • 以熊野灘為震央的昭和東南海地震80年

標題圖片：PIXTA

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