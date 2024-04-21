2023年春季小學畢業生，入學國立和私立國中的比例超過2成

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每年的1月中旬到2月初，是日本國中入學考試季。大城市的入學競爭依然激烈，東京都2023年春季小學畢業生入讀國立和私立國中的比例超過2成。

東京都教育委員會發佈的《2023年公立學校統計調查報告》顯示，2023年3月都內公立小學畢業生為9萬8518人。其中7萬6611人（77.8%）升入了都內公立國中，1萬9521人（19.8%）升入了都內私立國中。此外，443人升入了國立國中，1769人升入了都外的國中。入學國立和私立國中的學生比例為20.2%，超過了2成。據分析，入學都外學校的學生多數是通過考試升學到鄰縣的私立國中。

近年來，東京都的公立小學畢業生入學（都內）私立國中的人數和占比都在增加。2016年（2017年3月畢業）時的人數為1萬5626人，占比為17.0%，6年間增加了大約3900人，占比上升了2.8個百分點。

從東京都核心區域的情況來看，入學私立國中的比例更高。下表列出了東京23區「都內私立國中升學率」的前10名。文京區的數字遙遙領先，幾乎每兩個小學畢業生中就有1人入學私立國中。

東京都23區的「都內私立國中升學率」前10名

1 文京區 49.50%（同比增加0.53個百分點） 2 中央區 43.14%（同比增加4.51個百分點） 3 港區 42.47%（同比增加0.99個百分點） 4 目黑區 39.43%（同比下降0.18個百分點） 5 千代田區 37.50%（同比增加0.03個百分點） 6 澀谷區 36.53%（同比增加1.96個百分點） 7 世田谷區 35.44%（同比增加0.69個百分點） 8 新宿區 34.85%（同比下降0.05個百分點） 9 杉並區 32.69%（同比增加1.31個百分點） 10 豐島區 32.06%（同比下降1.63個百分點）

nippon.com编辑部

依據東京都《2023年公立學校統計調查報告》製作

排在前列的城區中，港區、中央區和世田谷區入學都外國中的人數較多（分別為82人、94人、164人），可以認為這3個區的私立國中升學率實際會更高一些。

標題圖片：PIXTA