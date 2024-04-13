2023年超8000家日本企業破產

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在疫情消耗的「體力」尚未恢復的情況下，又遭受了物價飆升和人手不足的輪番打擊。2023年日本破產企業數量時隔4年再次升至全年8000家以上。

東京商工調查公司發佈的《全國企業破產情況》顯示，2023年負債總額超過1000萬日圓的破產企業數量同比增加35.2%至8690家，時隔4年再次升至全年8000家以上。破產企業負債總額同比增加3.1%至2兆4026億餘日圓。

從行業來看，服務業破產企業數量最多，達2940家（同比增加41.6%）。其次是人手不足和建材價格暴漲等因素影響顯著的建築業（1693家，同比增加41.7%）、日圓貶值導致原材料和能源成本不斷上升的製造業（977家，同比增加35.3%）。

從破產原因來看，物價上漲導致的破產企業數量為645家，同比激增了120%。在疫情期間一度停滯的經濟活動逐漸回歸正軌，但受日圓貶值和烏克蘭戰爭等因素衝擊，原材料、建材、原油等價格上漲導致物價飆升，對企業收益也造成了重大影響。

人手不足導致的破產企業數量為158家，同比激增了150%，創下自開始調查的2013年以來的最高紀錄。「人事費暴漲」導致的破產企業數量達到上一年的8.4倍，「招人難」導致的破產企業數量為上一年的2.1倍。除了牽涉旨在留住人才的漲薪外，還與關係到健康的工作環境等因素相關，人手不足已經成為經營層面的重大問題。

疫情相關破產企業數量為3127家（同比增加36.3%）。在使用疫情期間實施的實際零利息零擔保「零零融資」後破產的企業數量同比增加40%至631家。東京商工調查公司相關人士指出，「2024年4月將迎來零零融資的民間償還高峰，預計資金周轉變得更為艱難的企業將會增多。今年的破產企業數量甚至有可能超過1萬家」。

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