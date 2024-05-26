teamLab Planets成為日本首都圈最受外國遊客喜愛的景點

teamLab Planets成為日本首都圈最受外國遊客喜愛的景點財經 觀光旅遊
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Inbound（入境遊）相關綜合新聞媒體「訪日Lab」運營的mov公司（東京澀谷），以首都圈（1都3縣）400處旅遊景點為對象，通過分析網上的外文評論，發佈了獨家評定的人氣排行榜。調查實施於2023年11月18日至12月3日期間，從Google Map公佈的網路評論中提取了2756條外文評論。
teamLab Planets TOKYO DMM力壓東京迪士尼樂園、淺草寺、澀谷全向十字路口等熱門景點，以絕對優勢位列榜首。它擁有由4個巨型作品空間和2個庭園構成的「可以在水中徜徉的博物館，讓人能夠與花融為一體的花園」，在光腳行走的過程中，你可以沉浸式地欣賞巨型藝術作品，這種概念似乎贏得了外國遊客的支援。
分別從英文、中文簡體、中文繁體、韓文、泰文評論來看，teamLab Planets在英文和泰文評論中位列榜首。東京迪士尼樂園在中文繁體和韓文評論中位列第一，橫濱中華街在中文簡體評論中位列第一。
teamLab Planets和淺草寺在全部5種外文評論中均進入了前10名。既有歷史底蘊，又是東京中心地帶「城市綠洲」的新宿御苑和明治神宮，也在各種外文評論中得到了普遍支持。
雖然前10名多是東京的旅遊景點，但在中文簡體和泰文評論中，神奈川縣的旅遊景點分別佔據了3席。而縱觀韓文評論，比較獨特的是2座美術館進入了前10名，它們是根津美術館和國立西洋美術館。
英文
|1
|teamLab PlanetsTOKYO DMM
|2
|淺草寺
|3
|東京晴空塔
|4
|澀谷全向十字路口
|5
|東京鐵塔
|6
|東京迪士尼樂園
|7
|明治神宮
|8
|東京貓頭鷹咖啡 秋葉原貓頭鷹
|9
|橫濱合味道紀念館
|10
|東京迪士尼海洋
出處：mov
中文簡體
|1
|橫濱中華街
|2
|新宿御苑
|2
|淺草寺
|4
|teamLab Planets TOKYO DMM
|4
|築地場外市場
|4
|明治神宮
|7
|橫濱紅磚倉庫
|8
|埼玉超級競技場
|8
|東京鐵塔
|10
|東京迪士尼海洋
出處 : mov
中文繁體字
|1
|東京迪士尼樂園
|2
|淺草寺雷門
|3
|東京晴空塔
|4
|築地場外市場
|5
|新宿御苑
|6
|東京鐵塔
|7
|teamLab Planets TOKYO DMM
|8
|明治神宮
|8
|豪德寺
|10
|六本木Hills
出處 : mov
韓文
|1
|東京迪士尼樂園
|2
|東京晴空塔
|3
|東京鐵塔
|4
|淺草寺
|5
|teamLab Planets TOKYO DMM
|6
|澀谷全向十字路口
|7
|新宿御苑
|8
|六本木Hills
|9
|根津美術館
|10
|國立西洋美術館
出處 : mov
泰文
|1
|teamLab Planets TOKYO DMM
|2
|東京迪士尼海洋
|3
|明治神宮
|4
|橫濱紅磚倉庫
|5
|鐮倉大佛殿高德院
|6
|澀谷全向十字路口
|7
|新宿御苑
|8
|淺草寺
|9
|長谷寺
|10
|東京迪士尼樂園
出處 : mov
標題圖片：淺草寺（PIXTA）
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