teamLab Planets成為日本首都圈最受外國遊客喜愛的景點

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近日發佈的一份榜單顯示，teamLab Planets已經成為東京首都圈內最受外國遊客喜愛的景點。你可以光著腳全身心地沉浸在這個巨大的藝術空間裡，從中獲得奇妙的體驗。相較於日本人，外國遊客對這裡的認知度更高。

Inbound（入境遊）相關綜合新聞媒體「訪日Lab」運營的mov公司（東京澀谷），以首都圈（1都3縣）400處旅遊景點為對象，通過分析網上的外文評論，發佈了獨家評定的人氣排行榜。調查實施於2023年11月18日至12月3日期間，從Google Map公佈的網路評論中提取了2756條外文評論。

teamLab Planets TOKYO DMM力壓東京迪士尼樂園、淺草寺、澀谷全向十字路口等熱門景點，以絕對優勢位列榜首。它擁有由4個巨型作品空間和2個庭園構成的「可以在水中徜徉的博物館，讓人能夠與花融為一體的花園」，在光腳行走的過程中，你可以沉浸式地欣賞巨型藝術作品，這種概念似乎贏得了外國遊客的支援。

分別從英文、中文簡體、中文繁體、韓文、泰文評論來看，teamLab Planets在英文和泰文評論中位列榜首。東京迪士尼樂園在中文繁體和韓文評論中位列第一，橫濱中華街在中文簡體評論中位列第一。

teamLab Planets和淺草寺在全部5種外文評論中均進入了前10名。既有歷史底蘊，又是東京中心地帶「城市綠洲」的新宿御苑和明治神宮，也在各種外文評論中得到了普遍支持。

雖然前10名多是東京的旅遊景點，但在中文簡體和泰文評論中，神奈川縣的旅遊景點分別佔據了3席。而縱觀韓文評論，比較獨特的是2座美術館進入了前10名，它們是根津美術館和國立西洋美術館。



teamLab 「Floating Flower Garden：花與我同根，庭與我一體」 © teamLab

英文

1 teamLab PlanetsTOKYO DMM 2 淺草寺 3 東京晴空塔 4 澀谷全向十字路口 5 東京鐵塔 6 東京迪士尼樂園 7 明治神宮 8 東京貓頭鷹咖啡 秋葉原貓頭鷹 9 橫濱合味道紀念館 10 東京迪士尼海洋

出處：mov

中文簡體

1 橫濱中華街 2 新宿御苑 2 淺草寺 4 teamLab Planets TOKYO DMM 4 築地場外市場 4 明治神宮 7 橫濱紅磚倉庫 8 埼玉超級競技場 8 東京鐵塔 10 東京迪士尼海洋

出處 : mov



橫濱中華街（PIXTA）



橫濱紅磚倉庫（PIXTA）

中文繁體字

1 東京迪士尼樂園 2 淺草寺雷門 3 東京晴空塔 4 築地場外市場 5 新宿御苑 6 東京鐵塔 7 teamLab Planets TOKYO DMM 8 明治神宮 8 豪德寺 10 六本木Hills

出處 : mov



位於世田谷區的豪德寺是著名的招財貓發源地（PIXTA）

韓文

1 東京迪士尼樂園 2 東京晴空塔 3 東京鐵塔 4 淺草寺 5 teamLab Planets TOKYO DMM 6 澀谷全向十字路口 7 新宿御苑 8 六本木Hills 9 根津美術館 10 國立西洋美術館

出處 : mov



根津美術館 通往入口的走道（PIXTA）



根津美術館 日本庭園（PIXTA）

泰文

1 teamLab Planets TOKYO DMM 2 東京迪士尼海洋 3 明治神宮 4 橫濱紅磚倉庫 5 鐮倉大佛殿高德院 6 澀谷全向十字路口 7 新宿御苑 8 淺草寺 9 長谷寺 10 東京迪士尼樂園

出處 : mov



鐮倉大佛（PIXTA）



明治神宮 南參道（PIXTA）

標題圖片：淺草寺（PIXTA）