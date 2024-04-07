疫情之後，旅居海外的日本人依然沒有回升

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日本外務省近日公佈的推算資料顯示，截至2023年10月1日，旅居海外的日本人同比減少了1萬4950人（1.1%），自2020年以來已連續4年減少。可以看出，即便是在疫情結束，嚴格的出入國管制措施被廢除後的現在，旅居海外的日本人依然在持續減少。

雖然疫情之後日本人出國旅遊復甦明顯，但旅居海外的日本人總數卻一直在減少。按照截至2023年10月1日的推算資料，旅居海外的日本人同比減少了1萬4950人（1.1%），自2020年以來已連續4年減少。從旅居國家來看，旅居美國的日本人占總數的32.1%，其次是中國，占7.9%，旅居美中兩國的日本人合計占到約40%。

駐外使領館（大使館、領事館等）《旅居海外日本人數量調查統計》資料顯示，旅居海外的日本人總數為129萬3565人，其中長期居住者71萬8838人（同比減少4.3%），取得永久居住權者57萬4727人（同比增加3.2%）。從居住地區來看，旅居亞洲、東歐及前蘇聯國家、南美、北美、西歐的日本人有所減少，旅居非洲、大洋洲、中東、中美洲的日本人有所增加。從1989年以後的統計資料來看，旅居海外的日本人總數持續成長至2019年，在疫情席捲全球的2020年以後轉為減少傾向。

從各城市2023年的資料來看，旅居美國西部洛杉磯都市圈的日本人最多，為6萬4457人（5.0%），其次是泰國首都曼谷的5萬1407人（4.0%）、美國東部紐約都市圈3萬7414人（2.9%）、中國上海3萬7315人（2.9%）。外務省《跨國日系公司據點數量調查》（截至2022年10月1日）顯示，駐洛杉磯總領事館管轄區內有1245所，駐泰國大使館管轄區內有5856所，駐紐約總領事館管轄區內有658所，駐上海總領事館管轄區內有2萬2729所，可以認為供職於這些地區日系公司的日本人較多。

出於安全考慮，旅居烏克蘭、阿富汗、伊拉克、敘利亞的日本人資料未做公開，沒有包含在此次的推算資料內。

標題圖片：美國西海岸洛杉磯近郊，聖塔莫尼卡的海岸風景（PIXTA）