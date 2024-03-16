赴日旅行消費首次突破5兆日圓

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2023年赴日外國遊客人數終於回升至新冠疫情前的八成水準。另一方面，赴日遊客消費額超過疫情前，首次突破了5兆日圓。過去那種「爆買」旅行模式已然發生變化，出現了為品味日本傳統和文化而重視住宿和飲食支出的傾向。

觀光廳近日公佈的資料顯示，2023年赴日外國遊客旅行消費額（估算值）為5兆2923億日圓，大幅超過疫情前2019年的4兆8135億日圓的歷史前高，首次突破5兆日圓大關。為防止COVID-19病毒傳染的邊境管控措施撤銷後，自2023年5月開始，赴日需求快速回升，日圓貶值和物價上漲等因素也推高了消費額。人均支出金額從2019年的15.9萬日圓成長到21.2萬日圓。

從開支項目來看，住宿費排在首位，總額為1兆8289億日圓，其次是購物費（1兆3954億日圓）、餐飲費（1兆1957億日圓）。從占比來看，住宿費由2019年的29.4%升至2023年的34.6%，購物費由34.7%降至26.4%，可以看出赴日遊客的旅行目的已經從購物轉向了包括住宿、餐飲等在內的日本文化體驗。

從各國各地區遊客的消費額占比來看，臺灣占14.7%，中國占14.4%，韓國占14.1%，前3強可謂不相上下。緊隨其後的美國占11.5%，香港占9.1%。2019年占到總體3分之1強的中國遊客一旦全面歸來，即可期待入境遊消費進一步成長。

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