2023年野熊傷人事件創新高

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日本環境省發佈的資料顯示，2023年度4月至10月期間亞洲黑熊出沒事件增多，數量創下2009年度以來的歷史最高記錄。截至11月末，共發生193起包括棕熊在內的野熊傷人事件，多達212人遇襲。

環境省在2024年1月召開的專家討論會上展示的資料顯示，2023年度4月至10月末的7個月內，全國共計發生1萬9192起亞洲黑熊出沒事件，超過2020年度（1萬8000起），創歷史新高。往常許多年份，野熊出沒事件一般在6月達到高峰，之後趨於減少，到10月再次增多；而2023年度從9月就開始轉為增多，僅在10月一個月內就發生了近6000起之多。

從各地區的數量來看，東北地區約占6成（1萬1163起），特別是岩手縣（5158起）和秋田縣（3000起）2縣就占到了整體的4成。東北地區的岩手、秋田、宮城、山形4縣的野熊出沒事件從8月以後就開始增多。環境省認為，這是山毛櫸科樹木果實歉收所產生的影響。

2023年度4月至11月末，共計發生193起熊類傷人事件。受害人數為212人（其中6人死亡），創下自開始按月統計的2006年度以來的歷史最高紀錄。從近年來全年傷人事件超過100起的2019年度、2020年度、2023年度的情況來看，傷人事件的高發期均在10月。

從地區來看，今年東北地區受害嚴重，傷人事件多達138起，達到了最近15年間歷史前高的2017年度（58起）的兩倍以上。

從發生傷人事件的地點來看，4月至6月的春季，超過8成都發生在森林或農地；但9月和10月，整體上大約4成發生在居民住家周邊，尤其是在秋田縣，這種傾向更為明顯。9月至11月的3個月內，在山林之外的「人類生活圈」內發生的傷人事件多達40起以上。

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