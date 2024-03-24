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2024年的「春鬥」已經拉開帷幕。這種日本特有的漲薪談判始於1955年，已有近70年的歷史。

「春鬥」指的是工會通過集體談判方式要求各家企業的管理層實施漲薪等措施改善待遇的鬥爭，歷史可追溯到1955年。每年春季，各企業的工會都會根據工會中央組織「日本工會總聯合會（聯合會）」和各行業工會組織協調敲定的訴求框架，向企業管理層提出具體要求，展開集體談判。

按照聯合會主頁上的說明，鑒於多數日本企業的會計分期以4月1日至次年3月31日為一個會計年度，工會將提前兩三個月圍繞下個財年的漲薪和勞動條件等問題進行談判。聯合會將這種談判定位為日本工會組織「1年中最重要的鬥爭」，稱之為「春季生活鬥爭」（簡稱春鬥）。



聯合會會長野芳友子在勞資論壇上發表演講，2024年1月24日，東京都千代田區（時事）

普遍觀點認為，春鬥始於1955年，當時鐵路、煤礦、電機等8個行業的工會組織聯合在春季同一時期，圍繞相同訴求進行談判，開了春鬥之先河。這一行為的初衷是，所有工會團結起來，可以加強與企業管理層談判的影響力。曾在後來成為聯合會母體之一的「日本工會總評議會」（總評，隨著1989年聯合會成立而解散）擔任主席，首先提出方案並確立春鬥方式的太田熏形容稱，「一個人走夜路會感到害怕。大家手牽手一起走，心裡就安心了」。

每年春鬥的焦點是漲薪，分為「基本漲薪」和「定期漲薪」。基本漲薪指的是提高基本薪資水準，謀求整體基本薪資水準的提高，以實現薪資體系本身的上升。對於企業而言，基本漲薪將導致人事費的增加。定期漲薪指的是基本薪資隨著勞動者年齡和工齡成長而上升的機制。定期漲薪不會改變基本薪資的整體水準，在物價上漲的形勢下，基本漲薪更受重視。

聯合會在今年的春鬥中，提出基本漲薪「3%以上」，加上定期漲薪部分，要求總共漲薪「5%以上」。由於創紀錄的物價漲幅導致實際薪資已經出現負成長，所以此次春鬥在措辭上較2023年春鬥的「5%左右」加大了力度。

標題圖片：2023年春鬥期間，金屬行業工會的職員在白板上書寫勞資談判的答覆情況，2023年3月15日，東京都中央區［記者團代表攝影］（時事）