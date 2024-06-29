2023年日本電影票房榜，動畫電影獨佔前3名

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動畫電影佔據2023年日本電影票房收入前3名，拉動整體收入上揚。

由日本四大電影製片發行公司組成的行業團體「日本電影製作者聯盟」近日公佈了2023年日本電影總體概況。本土電影《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》、外國電影《超級瑪利歐兄弟電影》等動畫作品票房喜人，拉動全國票房收入同比成長3.9%至大約2214億日圓。

共有3部作品的票房收入超過被視為熱映大片標準的100億日圓，它們分別是《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》（本土電影票房第一，158.7億日圓）、《名偵探柯南：黑鐵的魚影》（本土電影票房第二，138.8億日圓）、《超級瑪利歐兄弟電影》（外國電影票房第一，140.2億日圓），這3部動畫電影佔據了本土和外國電影綜合票房收入排行榜的前3名。

本土電影方面，動畫電影佔據了票房收入前10名中的6席。日本電影製作者聯盟事務局副局長小林惠司分析稱，「作為影片原作的日本漫畫和內容的精彩性受到觀眾認可，進而促使相關電影贏得了口碑」。

日本本土電影票房收入前10位作品（2023年）

灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK（★） 158.7億日圓 名偵探柯南：黑鐵的魚影（★） 138.8億日圓 蒼鷺與少年（★） 88.4億日圓 王者天下3：命運之炎 56億日圓 哥吉拉-1.0 55.9億日圓 勿說是推理 48億日圓 TOKYO MER～行動急診室～電影版 45.3億日圓 哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉（★） 43.4億日圓 鬼滅之刃 上弦集結，前往刀匠村（★） 41.6億日圓 電影版 IDOLiSH7 LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD （★） 29.2億日圓

※括弧內標注★表示動畫電影

出處：日本電影製作者聯盟

標題圖片：中國上海市民在《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》在海報前拍照。日本的動畫作品在海外也很受歡迎，2023年4月23日（路透）