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2023年日本電影票房榜，動畫電影獨佔前3名

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動畫電影佔據2023年日本電影票房收入前3名，拉動整體收入上揚。
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由日本四大電影製片發行公司組成的行業團體「日本電影製作者聯盟」近日公佈了2023年日本電影總體概況。本土電影《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》、外國電影《超級瑪利歐兄弟電影》等動畫作品票房喜人，拉動全國票房收入同比成長3.9%至大約2214億日圓。

共有3部作品的票房收入超過被視為熱映大片標準的100億日圓，它們分別是《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》（本土電影票房第一，158.7億日圓）、《名偵探柯南：黑鐵的魚影》（本土電影票房第二，138.8億日圓）、《超級瑪利歐兄弟電影》（外國電影票房第一，140.2億日圓），這3部動畫電影佔據了本土和外國電影綜合票房收入排行榜的前3名。

本土電影方面，動畫電影佔據了票房收入前10名中的6席。日本電影製作者聯盟事務局副局長小林惠司分析稱，「作為影片原作的日本漫畫和內容的精彩性受到觀眾認可，進而促使相關電影贏得了口碑」。

日本本土電影票房收入前10位作品（2023年）

  1. 灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK（★）　158.7億日圓
  2. 名偵探柯南：黑鐵的魚影（★）　138.8億日圓
  3. 蒼鷺與少年（★）　88.4億日圓
  4. 王者天下3：命運之炎　56億日圓
  5. 哥吉拉-1.0　55.9億日圓
  6. 勿說是推理　48億日圓
  7. TOKYO MER～行動急診室～電影版　45.3億日圓
  8. 哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉（★）　43.4億日圓
  9. 鬼滅之刃 上弦集結，前往刀匠村（★）　41.6億日圓
  10. 電影版 IDOLiSH7 LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD （★）　29.2億日圓

※括弧內標注★表示動畫電影
出處：日本電影製作者聯盟

標題圖片：中國上海市民在《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》在海報前拍照。日本的動畫作品在海外也很受歡迎，2023年4月23日（路透）

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