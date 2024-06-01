日本郵局，業務量大減

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受到網際網路和SNS普及，以及無紙化浪潮的影響，郵政業務量出現了大幅下滑。2022年度（2022年4月1日至2023年3月31日）日本郵政業務虧損211億日圓，總務省正在研究從2024年秋季起上調郵件資費標準——「信件110日圓、明信片85日圓」。

日本郵政公司發佈的資料顯示，2022年度日本全國郵政函件業務量同比減少2.8%至144億4510萬件。包含郵政包裹、郵政小包等物品的業務總量同比減少3.4%至185億3832萬件（個）。2023年也呈現減少傾向，截至12月的9個月（4月-12月）內，實際函件業務量同比減少4.9%，總業務量同比減少了5.5%。

國內郵政函件業務量在2001年度達到262億件的峰值後轉為減少傾向。2022年度比峰值時期減少了多達45%。

日本郵政公司公佈的2022年郵政業務收支情況顯示，營業收益為1兆2556億日圓，營業費用為1兆2767億日圓，合計虧損211億日圓。國際郵政業務盈利35億日圓，但國內郵政出現了高達246億日圓的虧損。

隨著郵政函件的減少，銷售郵票和印花票的超商和超市數量也在減少。2011年度全國有超過14萬個銷售點，但2021年度末已經萎縮至10萬個。郵箱數量近10年間減少了8000個以上，2021年度末為17萬6000餘個。日本郵政公司2023年6月實施的調查顯示，單月投遞函件數量低於30件的郵箱多達4萬3000個（占整體的25%），目前還在研究是否要進一步削減數量。

總務省於2023年12月提出郵資調整方針，將把標準信封信件（25克以下）的郵資從現在的84日圓上調至110日圓，明信片郵資從現在的63日圓上調至85日圓，設想方案從2024年秋季開始執行。除了與消費稅率同步上調外，1994年以來日本從未調整過信件郵資。此次調價一旦實施，將成為30年來的首次調整。

標題圖片：PIXTA