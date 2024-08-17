穆斯林在日本「擔心餐飲店是否有清真食物」

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2023年訪日外國遊客人數同比大增5.5倍至2506萬6100人。政府提出2030年外國遊客人數達到6000萬人的目標，而要實現這個目標，提供穆斯林友好型服務似乎也具有重要意義。

穆斯林餐廳搜索軟體Halal Navi（本部：東京都世田谷區）從2023年2月開始利用1年時間，針對APP使用者等所有對日本感興趣的穆斯林實施了一次問卷調查。關於在日本就餐時擔心的問題，有效回答中，86%（1361人）列舉了「餐廳是否提供清真食物」，其次是「超市、食品店是否能買到清真食品」（1231人）。

關於在日本想吃的、喜歡吃的食物，近9成（1388人）受訪者選擇了「清真拉麵」。其次是「壽司」「壽喜燒」「烏龍麵」。關於以前去過，或者還想去的餐廳，在拉麵大類下提到「一蘭」「HALAL 麵亭 成田屋」的人較多。「一蘭」以豚骨拉麵著稱，而大阪難波御堂筋店提供不使用豬骨的雞架湯底拉麵，儘管沒有獲得清真認證，但在烹飪過程中不使用任何豬肉和酒精。「成田屋」則已獲得了清真認證。

關於在日本的住宿設施遇到的困惑問題，提到「不提供清真食物」「沒有禮拜場所」的受訪者較多。由於在日本不易找到獲得清真認證的食品，且價格往往較高，所以也有受訪者表示「希望超商提供清真食物」「希望大城市圈以外的地方也能開設更多清真認證餐廳」。

標題圖片：PIXTA