在日外籍勞動者首次突破200萬人

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受到人手不足因素影響，在日本工作的外籍勞動者出現大幅成長，首次突破200萬人。

日本厚生勞動省近日公佈的調查結果顯示，截至2023年10月，外籍勞動者人數達到創新高的204萬8675人，同比增加22萬5950人，首次超過了200萬人。國內人手不足問題被視為造成這一現象的背景原因。

同比成長率為12.4%，較2022年的5.5%大幅上升6.9個百分點。從居留資格類型來看，在教育研究、醫療、法律、經營等領域擁有較高知識或技術的專業技術人員的成長最為突出，同比成長24.2%至59萬5904人。其次是疫情期間有所減少的技能實習人員轉為成長，同比成長20.2%至41萬2501人。另一方面，包括打工度假在內的「特定活動」簽證者人數同比減少2.3%至7萬1676人。

厚生勞動省相關負責人表示，從各個產業的情況來看，同比成長率也都基本回到了疫情前的水準。自2013年以來，外籍勞動者人數不斷創出歷史新高，據分析，依靠外國人支撐人手不足的勞動前線，這種傾向今後還將繼續加劇。

從國籍來看，越南勞動者最多（51萬8364人，25.3%），其次是中國（含香港和澳門，39萬7918人，19.4%）、菲律賓（22萬6846人，11.1%）。從行業來看，製造業外國勞動者最多（27%），其次是服務業（15.7%）、批發零售業（12.9%）。

標題圖片：獲得了特定技能（餐飲）資格的菲律賓籍勞動者參加經營高級壽司店等餐廳的「銀座小野寺」推出的獨家壽司研修項目，向資深的壽司師傅（右前二）學習剖魚方法，2022年11月15日，東京都世田谷區（時事）