每天兩罐氣泡果酒，會增加生活習慣病風險

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工作一天回到家中，第一件事就是從冰箱裡拿出一罐氣泡果酒（Chu-Hi）。本打算聽著「嘶嘶」冒泡的聲音一飲而盡，消除一天的疲憊和煩悶…不曾想，喝這麼一杯就可能會引發生活習慣病！？

為了防止飲酒造成健康傷害，日本厚生勞動省於2月19日發佈了首個關於飲酒的指導方針。該方針沒有採用酒精度數和飲酒杯數作為指標，而是以攝入「純酒精量」換算值的形式，提示了罹患各種疾病的健康風險。

針對將會增加罹患生活習慣病風險的純酒精量，方針給出的參考值為「女性20克以上，男性40克以上（單日）」。純酒精量可以通過飲酒量（毫升）×酒精濃度（度數/100）×0.8（酒精比重）計算得出。如果將20克純酒精量換算為飲酒量，相當於一罐氣泡果酒（350毫升）或者一罐啤酒（500毫升）。由此看來，稍不留神就會喝過量。

會增加罹患生活習慣病風險的純酒精量（單日）

20克酒精量換算標準

啤酒（5%）…500毫升罐1罐

紅酒（12％）…紅酒杯2杯少一點（在家飲用倒滿整杯的情況則為1杯）

罐裝氣泡果酒（7％）…1罐

日本酒（15％）…1盅

威士忌（43％）…雙份1杯

HighBall…2杯（1杯按單份量計）

無論男女，每天攝入20克酒精都會增加罹患大腸癌的風險。另外，即使少量飲酒，也會增加高血壓、胃癌和食道癌（男性）和出血性腦中風（女性）的發病風險。

作為健康的飲酒方式，厚生勞動省提出了「事先決定飲酒量」「飲酒前或飲酒過程中攝入食物」「飲酒間隙飲用水或碳酸水」「設定『休肝日』（不飲酒日）」等建議。對此，愛酒人士或許會不滿地說：「道理我懂，但能不能做到就是另一回事了。」

標題圖片與文內圖片：PIXTA