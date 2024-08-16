超過4成受訪者回避「飯類」食物

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加班時想買點零食填肚子，走到超商裡一看，竟然有那麼多商品在包裝上宣傳「高蛋白」「低糖」「低脂」！這或許反映了全社會對營養問題的高度關注？但小編我偏要選美味多汁的包子！

生產昆布和煮豆等加工食品的富吉高（FUJICCO）公司通過線上方式，就如何挑選食物的問題，對520名20到69歲民眾實施了一次問卷調查。關於日常在意的營養成分，選擇「糖質」的受訪者最多，占比為34.6%，其次是「脂質」（31.7%）、「蛋白質」（31.0%）。

當被問及理由時，表示「為了保持體型」（39.8%）、「為了治療或預防疾病」（38.7%）、「減肥」（31.7%）的受訪者較多。可以看出，大家為了體型和健康，積極攝取蛋白質，自覺控制糖質、脂質的意識較強。

避免食用或有抵觸的食物方面，「飯類」（44.2%）和「油炸食品」（41.1%）佔據前兩位。相較於常被視為象徵罪惡感的「甜點」和「拉麵」，似乎在意膳食中糖質和脂質的人更多。

另一方面，對每餐糖質、蛋白質攝入量設定了標準的受訪者比例均不到20%。富吉高公司相關人士表示，許多人有意無意地選擇少糖高蛋白食品，這可能讓他們的飲食可選範圍受到限制。

標題圖片：PIXTA