伏見稻荷大社成為最受外國遊客歡迎的神社

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旅遊期間選擇造訪的景點，上鏡好看是要考慮的重要因素。京都伏見稻荷大社的千本鳥居可謂人見人愛，唯一的美中不足，就是因為人人都想停下腳步來拍照而造成的擁擠。

近日，入境遊相關綜合新聞媒體「訪日Lab」營運的mov公司（東京澀谷）以自行選定的全國362座神社為對象，透過分析網路上的外文評論，發布了一份人氣排行榜。調查於2024年1月2日至1月15日期間實施，從Google地圖公佈的網路評論中提取了947條外文評論。

伏見稻荷大社（京都府）以絕對優勢名列人氣榜榜首。朱紅色鳥居密密麻麻地排列在一起而形成的「千本鳥居」，猶如一條隧道，這個極具異國風情的景點，已成為深受遊客喜愛的打卡之地。江戶時代以後，人們在許願或還願的時候會敬獻鳥居，據說神社所在的稻荷山總共擁有大約1萬座鳥居。



從側面看千本鳥居。挨肩擦背般有序地排列在一起（PIXTA）

第二名開始依序為明治神宮（東京都）、太宰府天滿宮（福岡縣）、難波八坂神社（大阪府）、嚴島神社（廣島縣）、波上宮（沖繩縣）、北海道神宮（北海道）、八坂神社（京都府）、神田明神（東京都）、熱田神宮（愛知縣），可以看出，受歡迎的神社較為均勻分佈在日本各地。

排在第二名的明治神宮是位於國際大都會東京市中心地帶的「綠肺」。便捷的交通也是其優點之一，在遊覽了其他地方之後，可以順便來這裡走一走。



明治神宮（PIXTA）

名列第三的太宰府天滿宮供奉著菅原道真，也就是在日本人盡皆知的學問之神。這裡交通便捷，從福岡機場國際航班航站樓搭乘直飛巴士僅需30分鐘即到，尤其受到亞洲各國遊客的喜愛。



菅原道真出生和去世的日子都是「醜日」，寺內隨處都能看到「御神牛」的形象（PIXTA）

從各種語言來看，英文評論中最受歡迎的是伏見稻荷大社。前十名中，東日本和西日本的著名景點比較平均。

英文

1 伏見稻荷大社（京都府） 2 明治神宮（東京都） 3 嚴島神社（廣島縣） 4 難波八阪神社（大阪府） 5 太宰府天滿宮（福岡縣） 6 八坂神社（京都府） 7 日枝神社（東京都） 8 日光東照宮（栃木縣） 9 神田明神（東京都） 10 住在吉大社（大阪府）

出處 : mov



嚴島神社 大鳥居（PIXTA）

在中文繁體評價中最受歡迎的是沖繩波上宮。它坐落在聳立於海面的珊瑚礁斷崖之上，是一座為愛許願的著名神社。前十名中的7座神社都位於西日本地區。

中文繁體

1 波上宮（沖繩縣） 2 伏見稻荷大社（京都府） 3 難波八阪神社（大阪府） 4 明治神宮（東京都） 5 太宰府天滿宮（福岡縣） 6 北海道神宮（北海道） 7 春日大社（奈良縣） 8 平安神宮（京都府） 8 櫛田神社 博多總鎮守（福岡縣） 10 熱田神宮（愛知縣）

出處 : mov



波上宮（PIXTA）

韓文評論中位列榜首的也是伏見稻荷大社。和中文繁體評論一樣，韓文評論前十名中有7座神社都在西日本地區。

韓文

1 伏見稻荷大社（京都府） 2 太宰府天滿宮（福岡縣） 3 嚴島神社（廣島縣） 4 平安神宮（京都府） 5 明治神宮（東京都） 6 熱田神宮（愛知縣） 7 櫛田神社 博多總鎮守（福岡縣） 8 和多都美神社（長崎縣） 9 神田明神（東京都） 10 住在吉神社（福岡縣）

出處 : mov



難波八阪神社。繪馬殿的外型是張著金牙大口的巨大獅子頭，非常惹人注目（PIXTA）

標題圖 : 伏見稻荷大社（PIXTA）