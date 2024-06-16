2023年刑事案件接近疫情爆發前水準

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日本警察廳公佈的2023年犯罪形勢報告顯示，刑事案件數量為70萬3351件，同比增加17.0%，已連續兩年上升。

日本的刑事案件報案數量自2002年創下285萬件的峰值後，多年來一直呈現出減少趨勢，但2022年時隔20年再次轉為了增加。2023年的刑事案件數量較疫情前的2019年少6%。街頭犯罪（路上搶劫、搶奪、盜竊自行車、街頭施暴、傷害、恐嚇等）數量同比卻增加了21.0%之多，警察廳分析認為，這是由於COVID-19降級為5類之後，人員流動趨於活躍所致。

殺人、搶劫、縱火、未經同意的性交及猥褻、誘騙拐賣等「重大犯罪」案件為1萬2372件，同比增加29.8%之多。其中殺人912件，搶劫1361件，較上一年略有增加。而非自願性交（2711件）、非自願猥褻（6096件）案件數量均較上一年增加了1000件以上。日本去年7月修訂了刑法》規定，將構成強姦罪的標準「強制性交」，更改為「未經同意性交」，使非自願性交範圍變得更加廣泛。警察廳分析稱，可以認為是由於性犯罪受害者報警和尋求幫助的環境更加健全，報案數量隨之有了大幅增加。

網路攻擊相關犯罪方面，網上銀行相關非法匯款案件數為5528件（同比增加386.6%），損失金額約為86億日圓（同比增加465.7%），均出現大幅成長並創下歷史新高。遭受損失的大部分是個人，其中40到69歲的受害者占到了6成。

警方向兒童諮詢保護中心通報的疑似遭虐待兒童（18歲以下）人數同比增加6.1%至12萬2806人，兒童受虐待案件的破獲件數同比增加9.4%至2385件，均創歷史新高。

警察廳2023年10月實施的問卷調查顯示，認為日本治安「良好」的受訪者比例為64.7%，較2021年調查減少了11.2個百分點。

標題圖片：偵查員針對JR山手線電車內持刀傷人案件展開現場調查，2024年1月4日淩晨，東京都千代田區（時事）