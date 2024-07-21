靜岡縣，理想移居地之首選

日本資料庫

在整個社會越來越重視工作生活平衡的背景下，許多人開始審視自己過往的生活方式。「在哪裡居住，在哪裡工作？」這個問題的答案並不容易找到。未來的人生，你想在哪裡生活呢？

與全國大約580個地方政府合作，提供移居相關資訊服務的NPO法人故鄉回歸支援中心（東京），近日發佈了2023年理想移居地排行榜。在到訪過該中心業務窗口的諮詢者中，靜岡縣人氣度最高，已連續4年位居榜首。群馬縣從上一年的第9位一躍升至第2位。

該中心表示，靜岡縣因為前往東京的交通和生活方便而贏得口碑，深受各年齡段人群的喜愛。群馬縣則因地震少，與東京相比生活費和教育費低而讓人產生好感，前來諮詢移居事宜的育兒人群成長明顯。另外，由於該縣位於東京100公里交通圈內，因此也深受遠距辦公族的青睞。

疫情以來，有意移居的民眾一直鍾情於東京都市圈周邊各縣。而另一方面，北海道從上一年的第12位升至第7位，反映出原本主要集中在關東附近各縣的遠距辦公移居人士的視線範圍有所擴大。

2023年 理想移居地排行榜

排名 諮詢窗口 介紹會參加者 1 靜岡縣 群馬縣 2 群馬縣 愛媛縣 3 栃木縣 和歌山縣 4 長野縣 新潟縣 5 宮城縣 長野縣 6 福岡縣 高知縣 7 北海道 廣島縣 8 山梨縣 福島縣 9 山口縣 北海道 10 廣島縣 靜岡縣

出處：NPO法人故鄉回歸支援中心

而在介紹會參加者中最受青睞的則是群馬縣，排名從上一年的第14位首次躍居到第1位。這得益於有關方面策劃舉辦的介紹會，參加者可以商量諮詢有關自己動手改建古民宅的專業知識和經驗，以及移居相關費用等問題。和歌山縣從上一年的第8位大幅上升至第3位。針對一直在收集住房和工作等具體資訊的人群，舉辦介紹會的做法產生了積極效果。

據悉，2023年移居諮詢業務量（面談、電話、郵件、參觀、參加介紹會）達到創新高的5萬9276件，較2022年增加了13.3%，3年連續創新高。43.6%的諮詢者都是東京居民。

本調查實施於2023年1月4日至12月27日期間，對象為該中心新增諮詢者，獲得1萬7056人的回答。

標題圖片：PIXTA