2023年日本全國特殊詐騙案損失金額達440億日圓

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日本警察廳發佈的資料顯示，2023年日本全國「特殊詐騙」案造成的損失金額達440多億日圓，已連續兩年增加。要求支付並未利用過的服務費用，引發對方恐慌進而騙取錢財的「虛假收費詐騙」案造成的損失出現了激增。

日本警察廳近日公佈的2023年特殊詐騙相關統計資料（暫定值）顯示，全國受害人損失金額同比增加70億4000萬日圓（19.0%）至441億2000萬日圓。報告案件數同比增加1463件（8.3%）至1萬9033件。日均損失金額同比增加1929萬日圓至1億2089萬日圓，平均每件既遂案件的損失金額同比增加19萬3000日圓至237萬9000日圓。老年人（65歲以上）受害報告件數為1萬4878件，占到除法人受害外的報告案件總數的78.3%。

員警查獲案件數為7219件（同比增加579件），查獲人數為2499人（同比增加41人）。被查獲人員中，446人不滿20歲，其中大約7成是負責收取現金等財物的「收錢仔」。在被查獲的全部「收錢仔」（1594人）中，不滿20歲的少年（319人）占到了兩成。

2023年，菲律賓、柬埔寨、泰國和越南4國相關部門查獲特殊詐騙團夥海外基地，將嫌疑人遣送回日本的案件數量為12件，共69人。

所謂特殊詐騙，是通過給受害人打電話等方式，在不見面的情況下取得對方信任，讓其給指定存款帳戶匯款，騙取現金等財物的犯罪行為的總稱。警察廳表示，包括黑幫和准黑幫在內的犯罪團夥，通過分工、匿名等方式在有組織地實施此類犯罪。

從各類詐騙手法的情況來看，2023年巧妙偽裝要求支付並未用過的服務費用來騙取受害者錢財的「虛假收費詐騙」報告件數最多，超過5000件，占到總數的27.0%。造成的損失金額同比增加35.7%至138億1000萬日圓。警察廳資料顯示，在這類案件中，使用流覽網頁時的「彈窗」作為最初誘餌欺騙受害者的案例占比達到了43.8%。

在謊稱返還醫療費或保險費來騙取錢款的「退費詐騙」、冒充家屬的「是我是我詐騙」等類型的犯罪中，受害者以老年女性居多，其中大部分都是從接到罪犯的電話後陷入圈套的。

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