日本哪些白米是「特A」級？

日本資料庫

日本白米享譽世界。各個稻米產區不斷開發新品牌，每年的口碑排行榜上總是幾家歡喜幾家愁。你想嘗一嘗哪個品牌的白米呢？

日本穀物檢定協會（東京）近日發佈了評判白米美味程度的「食味排行榜」（2023年產白米）。144個參評品牌中，43個（約30%）品牌被評為了最高等級的「特A」級。較上一年增加了3個品牌。

2023年產白米 上一次A級此次升為特A級的品牌

產地 品牌 秋田・縣南 秋田小町 栃木・縣北 越光 長野・北信 越光 長野・東信 越光 滋賀 水鏡 兵庫・縣北 越光 兵庫・縣南 絹娘 島根 豔姬 佐賀 夢滴 熊本・縣北 森林小熊 大分・豐肥 日之光 鹿兒島・縣北 秋穗波

出處：日本穀物檢定協會

有12個品牌從上一年的A級升為特A級。反過來也有12個品牌從特A級降為A級。2023年受酷暑影響，各個稻米產地幾家歡喜幾家愁。西日本地區的產地方面，滋賀的「水鏡」、兵庫縣南的「絹娘」、島根的「豔姬」等耐高溫品種紛紛升級，而作為稻米主產地的東北和北陸地區，許多品種出現了米粒顏色發白髮濁、開裂等品質不良現象。福島、茨城、新潟等地的越光白米從特A級降為A級的情況較為突出。

日本穀物檢定協會相關人士表示，「主要原因在於西日本地區的產地一直在推進播種耐高溫品種，以減少酷暑天氣對稻米產生的不利影響。白米品質目前可以說呈現出西高東低的局面」。

食味排行榜共設100位評審員，從外觀、香氣、味道、黏度、硬度、綜合評價6個方面對事先隱去品牌的各種白米進行評審。評審時，用多個產地的越光白米混合而成的「標準米」和參評白米進行比較，劃分出「特A」等5個等級。此項活動始於1971年產白米，本次已是第53次舉辦。

北海道的「七星」和佐賀的「佐賀日和」已連續14年被評為特A級。新潟魚沼的越光米在1989年至2016年期間連續28年被評為特A級，保持著連續被評為特A級的最長記錄。

標題圖片：在日本白米促銷活動中試吃飯團的參觀者，2023年12月9日，澳洲雪梨（時事）