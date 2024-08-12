婚姻介紹所倒閉數量創新高

日本資料庫

提供婚戀對象介紹服務的婚姻介紹所倒閉數量創出歷史新高。透過線上方式尋找婚戀對象的「交友（相親）APP」的普及，對此產生了較大影響。

調查機構帝國資料庫公司發佈的資料顯示，2023年有11家介紹婚戀對象的婚姻介紹所倒閉，創歷史新高。另有11家停業或解散，也創下了歷史新高。

明治安田生命保險公司2023年10月實施的網上調查顯示，調查前的1年內結婚的夫婦中，每4人就有1人（25%）使用過「交友APP」。關於使用APP的動機（多選），選擇「因為可以比較容易地結識異性」和「因為職場沒有機會結識合適的對象」的受訪者比例各占46.7%，可以看出其簡單便利的優點促進了利用率的提高。

儘管婚姻介紹所一直在積極開展線上面談和婚戀派對等面對面的線下活動，力圖奪回用戶，但宣傳活動的廣告費用又成為了負擔。此外，圍繞入會費和註冊費等項目也容易發生價格競爭。帝國資料庫公司分析認為，婚介所接連倒閉，「主要是因為介紹結婚對象的目標相同，難以實現各種服務與其他公司之間的差異化。」

不過，隨著APP使用者的激增，關於自我介紹的照片糾紛和錯配問題多發。據說婚介所為身份有保證的會員結緣牽線的業務模式正受到重新關注，帝國資料庫公司相關人士表示，「針對從APP客戶群中分流出來的結婚意願較高的用戶，如何為他們提供符合其需求的『邂逅機遇』，將左右婚介所業務的未來。」

標題圖片：PIXTA