3月28日，日本的「三葉」之日

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3月28日，在日本被定為「三葉（山芹菜）」之日，這是因為在日語發音中，它和3、2、8讀音相近之故。而之所以名稱「三葉」，是因為它的一根莖上長有3片葉子。每到年末，家家戶戶都會採購三葉用於正月的雜燴年糕中，而它本來的上市季節是現在到初夏這段時間。三葉實際上是一種宣告春天到來的蔬菜。

三葉擁有西芹等芹菜科植物特有的清新香氣以及脆爽水嫩的口感，深受人們喜愛。常見的大體上有3種，收穫期各不相同。

根三葉：露天栽培，根部覆土，所以茎部白而粗大。春季上市，帶根收穫。具有葉片大、香氣濃的特點。

線三葉：無土水培，以根部連帶海綿的狀態銷售。一整年都可以買到，是最為常見的三葉。包括莖部在內，整體泛綠色。

切三葉：溫室栽培，莖部白而柔軟，切掉根部後打包銷售。因色澤和品質優良而受到消費者喜愛，年末年初售價較高。

三葉原本是生長於日本平原及山地的草本植物，包括獨活、蜂斗菜、蘘荷（日本薑）等在內，這種原產於日本的蔬菜只有20種左右。儘管三葉是寶貴的傳統蔬菜，但出貨量卻呈現出減少的傾向。

早春上市的根三葉，栽培起來最費工夫。收穫的時候水還比較涼，清洗根部沖刷泥土非常辛苦。儘管面臨生產農戶減少和老齡化等全國性的共通課題，但作為消費者，無論當季還是非當季都想吃到美味的三葉，同時也希望保護好這種寶貴的日本原產蔬菜。

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