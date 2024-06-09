一季度赴日外國遊客消費額達1兆7500億日圓

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在日圓貶值等因素的影響下，赴日外國遊客的消費動向十分活躍。觀光廳的調查顯示，一季度（1至3月）推算消費額（估算值）達到了疫情前的1.5倍。

日本觀光廳近日發佈的訪日外國遊客消費動向調查（初次估算）報告顯示，2024年一季度（1至3月）的旅行消費額（推算值）同比成長73.3%至1兆7505億日圓。這一數字與疫情前2019年同期相比的增幅高達52.0%。

赴日外國遊客（以旅遊休閒為目的的普通遊客）人均旅行支出（推算值）為20萬9000日圓。平均住宿天數為6.5天。

從國家和地區來看，中國遊客消費3526億日圓（占比20.1%），位居第一。然後依次是臺灣（2512億日圓，14.4%）、韓國（2379億日圓，13.6%）、美國（1716億日圓，9.8%）、香港（1543億日圓，8.8%）、澳洲（943億日圓，5.4%）。

從消費項目的占比來看，住宿費占比最高，達32.1%，其次是購物費（29.2%）、餐飲費（21.7%）。2023年一季度購物費占比為24.6%，金額為2482億日圓，24年的占比有所上升，且金額增至5114億日圓，翻了超過一倍。

人均旅行支出最多的是澳洲遊客（37萬3000日圓）。其次是英國（36萬7000日圓）、西班牙（35萬2000日圓）。美國30萬3000日圓，中國29萬3000日圓。

觀光廳1年實施4次此項調查。調查員在全國各機場和港口的出國大廳通過平板終端或調查表，詢問赴日外國遊客的訪日目的、消費額等情況，最後由分析人員根據調查結果推算出整體情況。調查樣本數量以每次3萬3840人為目標。

標題圖片：PIXTA