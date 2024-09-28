遠距辦公減半，回歸職場傾向愈發明顯

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疫情期間，大批公司紛紛推行遠距辦公，給員工的工作方式增加了新的選擇。而另一方面，這也催生了如何實現工作生活平衡等新的課題。

文具行業巨頭國譽（大阪市）通過線上方式實施的調查顯示，遠距辦公的情況已經減半，回歸職場的傾向愈發明顯。有過遠距辦公經歷的人中，49.3%現在已經不再遠距辦公，其中有28.2%的人是被允許遠距辦公的。表示工作單位不允許遠距辦公的受訪者中，僅有25.2%希望遠距辦公。可以看出大多數人自願選擇「職場辦公」。

關於遠距辦公的優點，選擇「不需要花費時間通勤」（41%）、「和上司、同事的溝通減少」（15%）、「可以集中精力做事」（14%）的受訪者較多。而關於缺點，選擇「缺乏運動」（17%）、「和上司、同事的溝通減少」（15%）、「工作和私生活變得不再張弛有度」（14%）。可以看出，針對在優點和缺點方面均排在第2位的「溝通」問題，需要在溝通方法和頻率上找到平衡。

關於希望在哪裡上班，64%的受訪者回答「職場」，只有36%回答「家中」，從這一結果來看，回歸職場的動向可能將會加速。

標題圖片：PIXTA