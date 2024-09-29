日本的生育率明顯呈現「西高東低」格局

日本的生育率明顯呈現「西高東低」格局家庭 社會 政治外交
按市區町村級別統計的總和生育率最高的50個行政區域中，有44個分佈在沖繩、九州地區。最低的50個大多在關東和關西。雖然大城市升學和就業機會多，吸引著年輕人不斷湧入，但對於生兒育女來說，可能環境就有些嚴酷了？
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近日，厚生勞動省公佈了2018至2022年全國市區町村總和生育率（婦女在其一生之中所生育的子女總數的推算值）資料，西高東低的傾向一目了然。
生育率最高的是鹿兒島縣德之島町（2.25），最低的是京都市東山區（0.76），前者幾乎是後者的3倍。本調查每5年實施1次，此次是第8次，統計對象為截至2022年12月末的全國1896個市區町村中，除災害等影響較為嚴重的地方以外的1887個市區町村。
生育率僅次於德之島町的是鹿兒島天城町（2.24）、沖繩縣宜野座村（2.20）。生育率最高的50個行政區域中，沖繩、九州地區占了44席，其中尤為突出的是沖繩縣和鹿兒島縣，分別為20個和12個。
總和生育率最高的10個市町村
|1
|鹿兒島縣德之島町
|2.25
|2
|鹿兒島縣天城町
|2.24
|3
|沖繩縣宜野座村
|2.20
|4
|鹿兒島縣長島町
|2.11
|5
|沖繩縣金武町
|2.11
|6
|沖繩縣南風原町
|2.10
|7
|沖繩縣久米島町
|2.07
|8
|沖繩縣宮古島町
|2.06
|9
|沖繩縣八重瀨町
|2.05
|10
|沖繩縣絲滿市
|2.02
另一方面，生育率最低的50個市町村中有40個分佈在首都圈（東京、神奈川、埼玉、千葉）和關西2府2縣（京都、奈良、大阪、兵庫）。沖繩、九州地區僅有福岡市中央區和福岡市博多區在生育率最低的50個市町村之列。
總和生育率最低的10個市町村
|1
|京都市東山區
|0.76
|2
|大阪市浪速區
|0.80
|3
|京都市上京區
|0.80
|4
|京都市下京區
|0.82
|5
|埼玉縣毛呂山町
|0.83
|6
|福岡市中央區
|0.85
|7
|東京都豐島區
|0.89
|8
|東京都中野區
|0.91
|9
|札幌市中央區
|0.91
|10
|神奈川縣箱根町
|0.92
5年全國平均生育率為1.33，較上一次統計（2020年）的1.43減少了0.1個點。
標題圖片：PIXTA