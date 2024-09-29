日本的生育率明顯呈現「西高東低」格局

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按市區町村級別統計的總和生育率最高的50個行政區域中，有44個分佈在沖繩、九州地區。最低的50個大多在關東和關西。雖然大城市升學和就業機會多，吸引著年輕人不斷湧入，但對於生兒育女來說，可能環境就有些嚴酷了？

近日，厚生勞動省公佈了2018至2022年全國市區町村總和生育率（婦女在其一生之中所生育的子女總數的推算值）資料，西高東低的傾向一目了然。

生育率最高的是鹿兒島縣德之島町（2.25），最低的是京都市東山區（0.76），前者幾乎是後者的3倍。本調查每5年實施1次，此次是第8次，統計對象為截至2022年12月末的全國1896個市區町村中，除災害等影響較為嚴重的地方以外的1887個市區町村。

生育率僅次於德之島町的是鹿兒島天城町（2.24）、沖繩縣宜野座村（2.20）。生育率最高的50個行政區域中，沖繩、九州地區占了44席，其中尤為突出的是沖繩縣和鹿兒島縣，分別為20個和12個。

總和生育率最高的10個市町村

1 鹿兒島縣德之島町 2.25 2 鹿兒島縣天城町 2.24 3 沖繩縣宜野座村 2.20 4 鹿兒島縣長島町 2.11 5 沖繩縣金武町 2.11 6 沖繩縣南風原町 2.10 7 沖繩縣久米島町 2.07 8 沖繩縣宮古島町 2.06 9 沖繩縣八重瀨町 2.05 10 沖繩縣絲滿市 2.02

另一方面，生育率最低的50個市町村中有40個分佈在首都圈（東京、神奈川、埼玉、千葉）和關西2府2縣（京都、奈良、大阪、兵庫）。沖繩、九州地區僅有福岡市中央區和福岡市博多區在生育率最低的50個市町村之列。

總和生育率最低的10個市町村

1 京都市東山區 0.76 2 大阪市浪速區 0.80 3 京都市上京區 0.80 4 京都市下京區 0.82 5 埼玉縣毛呂山町 0.83 6 福岡市中央區 0.85 7 東京都豐島區 0.89 8 東京都中野區 0.91 9 札幌市中央區 0.91 10 神奈川縣箱根町 0.92

5年全國平均生育率為1.33，較上一次統計（2020年）的1.43減少了0.1個點。

標題圖片：PIXTA