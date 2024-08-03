日本兒童人數連續43年減少

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日本社會少子化問題持續加劇，兒童人數已連續43年減少，在總人口中的占比更是連續50年下降。

日本總務省每年例行公佈的15歲以下兒童推算人數（截至4月1日），同比減少33萬人至1401萬人，自1982年起已連續43年減少。創下有可比資料的1950年以來的歷史最低。男童人數為718萬人，女童人數為683萬人。兒童在總人口中的占比為11.3%，同比減少0.2個百分點，自1975年起已連續50年下降。而65歲以上人口為3625萬人（29.2%），大約是兒童人數的2.6倍，人口結構明顯失衡。

從各都道府縣的兒童占比來看，沖繩縣（16.1%）最高，其次是滋賀縣（13.0%）、佐賀縣（12.9%）。最低的秋田縣僅為9.1%，其次是青森縣（10.0%）和北海道（10.1%）。整體上呈現出西高東低的格局。

聯合國人口統計年鑒顯示，在全球人口超過4000萬人的37個國家中，兒童占比最低的是韓國（11.2%），日本次之。日本之後是義大利（12.2%）和西班牙（13.5%）。

以每3歲一個年齡段來看，12到14歲兒童人數最多，達317萬人，9到11歲為305萬人，6到8歲為288萬人，3到5歲為257萬人，0到2歲為235萬人，年齡段越低，人口越少，可以看出少子化問題的加劇並未得到控制。

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