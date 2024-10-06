日本陸基水產養殖規模日益擴大

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在氣候變化等因素造成日本周邊海域漁獲量持續減少的背景下，採用陸地大型水池飼養鮭魚等水產的「陸基養殖」規模正在不斷擴大。隨著相關設施建設計畫的相繼推進，2019年到2023年的4年間，產量幾乎翻了一番。尤為引人注目的是，包括非沿海的縣在內，日本各地多個行業都在競相進軍這一領域。

參與門檻較低的陸基養殖

陸基養殖，使用的是人工建造的水池。它可以在閒置土地上開展經營，且不需要取得漁業權，所以普通企業也比較容易參與。養殖方式包括使用天然水的「直流式」和使用過濾水的「封閉循環式」。日本政府2020年制定了旨在將養殖業打造為成長性產業的綜合戰略。作為其中的一項舉措，正在積極致力於振興陸基養殖。

據民間調查機構富士經濟集團推算，2023年陸基水產養殖的水產品產量達2250t，相當於2019年的1.9倍，預計2030年將增加至2019年的近30倍。2023年陸基水產養殖的魚類在養殖魚總量中的占比僅為0.2%，預計到2030年時將增至3.6%。2023年系統設備材料相關市場規模為135億日圓，較2019年成長了10.4倍。

JR西日本公司從2017年開始從事鯖魚等魚類的陸基養殖業務，正在尋求實現品牌化發展。屬於內陸縣的埼玉縣在培育鯖魚和海膽，而以豐富的海產聞名的北海道則在內陸養殖鮭魚，借此緩解漁獲減少的問題。瑪魯哈日魯與三菱商事計畫成立合資公司建設工廠設施，力爭從2025年開始在富山縣進行大西洋鮭的陸基養殖。

減少水溫變化和赤潮風險

隨著人們健康意識的提高和人口的不斷成長，全球水產需求持續擴大。加上氣候變化和過度捕撈等因素影響，日本周邊海域漁獲量減少，魚類品種也發生了變化，有人指出現在日本人越來越難吃到海鮮了。如果是海上養殖，新開闢可以從事養殖活動的近海水域有一定難度，且面臨水溫變化、赤潮以及飼料和糞便造成海洋汙染等問題，今後擴大規模面臨很大的障礙。

陸基養殖可以通過調整水溫、飼料投喂、含氧量等飼養環境來減少水溫變化和赤潮的影響，並且可以控制管理對廢水排放的影響。雖然存在停電、水池內發生傳染病等風險，但隨著電池技術的發展和衛生管理的進步，生產量的提高備受期待。



大分縣佐伯市的比目魚陸基養殖場（提供：JF大分，時事）

為了掌握正在快速發展的陸基養殖場相關情況，謀求扶持振興，日本水產廳於去年4月推出了申報制。結果發現，今年1月全國有此類養殖場662個，從各都道府縣來看，沖繩縣最多，有168個，其次是大分縣（55個）和鹿兒島縣（35個）。

成長突出的鮭魚和南美白對蝦

水產廳等部門的資料顯示，海葡萄、比目魚、紅鰭東方魨等一些水產從較早時期就已經開始陸基養殖，而近年來，在迴轉壽司等領域頗受歡迎的鮭魚的陸基養殖規模持續擴大。富士經濟集團的資料顯示，2023年包括鮭魚在內的鮭魚鱒魚類陸基養殖量達到了2019年的2.3倍。飼養週期較短的南美白對蝦也越來越受到關注。養殖方法已經成熟或者附加值較高的品種都是熱門選擇。

高成本和品牌化課題

陸基水產養殖，用於設施建設等的初期投資較大，電費等運營成本也較高。有觀點指出，要想讓該產業持續發展，必須實現基於品牌化的高附加值。

標題圖片：JR西日本公司銷售的陸基養殖紅鰭東方魨（左）和比目魚（時事）