審判員制度推出15年，共有超過12萬人擔任過審判員

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審判員審判制度推出至今已有15年時間。在該制度下，從擁有選舉權的普通民眾中隨機選出的審判員會參與殺人、搶劫致傷等重大犯罪行為的審判審理。截至2024年2月末，在審判員審判案件中，共有46人被判處死刑。

為了在刑事案件中反映民意，日本自2009年5月21日推出了審判員制度，至今已有15年時間。按照該制度規定，從擁有選舉權的普通民眾中隨機選出的6名審判員,與法官一同審理案件，判斷有罪或無罪，並決定量刑。最高法院公佈的資料顯示，截至2024年2月末，共有12萬4017人擔任過審判員或候補審判員。

在可能會被選為審判員的候選人中，2009年有53.1%的謝絕任職者獲批，2010年的該比例為53.0%，之後逐漸上升，近年來維持在65%到70%之間的高位水準。

審判員審判針對的是殺人、搶劫、縱火等一定程度以上的重大犯罪行為。因此，量刑也較重，迄今為止在審判員制度下判決的1萬6387人中，有46人被判處死刑，302人被判處無期徒刑。被判無罪的僅有157人，占比不到1%。

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