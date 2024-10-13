2023年音樂著作權收入創新高

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雙人音樂組合YOASOBI太強了！其動畫片《【我推的孩子】》的主題歌《偶像》成為2023年線上收聽次數最多、KTV最熱門點播曲目，2022年位居第2的《向夜晚奔去》今年也挺進了前10名。

日本音樂著作權協會（JASRAC）公佈的資料顯示，2023年音樂著作權收入（使用費）同比成長6.3%至1371億6729萬日圓，創歷史新高。

從主要類別來看，定額制的音樂播放（訂閱）和YouTube等「互動式播放」同比成長9.1%至487.2億日圓，成為拉動整體收入成長的主力。互動式播放自2015年開始一直呈現成長之勢，但疫情發生後，社會整體的數位化、線上化發展推波助瀾，使得訂閱和視訊播放的利用量不斷增加。演奏（現場演唱會、音樂會等）收入也因舉辦場次增加而表現良好，同比成長13.8%至237.2億日圓左右。

2023年從JASRAC分到著作使用費最多的作品是2023年4月推出的YOASOBI的《偶像》，它是電視動畫片《【我推的孩子】》片頭主題歌。該作品不僅風靡日本，並且在2023年6月10日美國Billboard Global「Global Excl. U.S.」上作為日語歌曲首次登上榜首，串流媒體累計播放量以史上最快速度突破了6億次。一經推出，迅速走紅，成為互動播放和卡拉OK等各種領域的超人氣曲目。

收入排在第2的是HoneyWorks的《我太可愛了，對不起》。它的舞蹈視訊引發熱議，在SNS上獲得了Z世代的熱情追捧。串流媒體累計播放量達1億次，TikTok總播放量突破1.5億次，在卡拉OK場合也很受歡迎。

著作權收入分配額TOP10（國內作品）

作品名 音樂人 1 偶像 YOASOBI 2 我太可愛了，對不起 HoneyWorks 3 閃光 ［Alexandros］ 4 天才妙老爹 Idol Four 5 Subtitle Official髭男dism 6 Cinderella Girl King & Prince 7 Mixed Nuts Official髭男dism 8 ONE PIECE BGM 9 打起精神 竹內瑪莉亞 10 向夜晚奔去 YOASOBI

標題圖片：PIXTA