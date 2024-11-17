日本年輕人擔心「轉蛋分配」工作

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為「轉蛋父母」「轉蛋分配」的不走運而歎息倒是簡單，但或許你的父母和部門同事也在歎息「怎麼是這樣的人！」

所謂「轉蛋分配」，指的是不知道會被分配到哪個部門工作，就像打開轉蛋玩具之前你不知道裡面有什麼一樣。

日本財團為了解年輕人想法而長期持續實施《18歲意識調查》，近日針對「轉蛋分配」問題進行的調查顯示，包括知道「轉蛋分配」這個詞（39.8%）和不知道這個詞（31.8%）的人在內，合計共有超過7成的受訪者擔心這種分配方式。從性別來看，女性受訪者比例（76.3%）比男性（66.9%）高出近10個百分點。

關於「擔心的事項」，選擇「氣氛、人際關係」的受訪者最多，占比為68.7%，其次是「工作時間」（54.9%）、「待遇、福利」（38.5%）、「平時工作內容」（36.8%）。針對「氣氛、人際關係」「平時工作內容」這兩項，女性顯得更為擔憂。

那麼，如果「轉蛋分配」未能如願時將會怎麼辦呢？針對這個問題，表示「即便不如意，也會盡可能地努力工作」的受訪者最多，占比為65.3%；另有12.9% 的受訪者表示「用最低限度的努力工作」。無論努力程度如何，總體有近8成受訪者表示好不容易找到工作，不會因此辭職。表示「會換工作」者占20.5%。

如果選擇中途辭職，超過8成的受訪者對代替本人向公司傳達辭職意願，辦理必要手續的「離職代理服務」表達了肯定態度。

調查於5月中旬實施，對象為全國1000名17到19歲年輕人。

標題圖片：PIXTA