日本人的工作積極性，處於全球最低水準

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近日一份最新調查顯示，日本人的工作積極性及對組織的貢獻意願處於全球最低水準。

美國民意調查公司蓋洛普針對全球公司員工敬業度（工作積極性、對組織的貢獻意願等）實施的調查顯示，2023年日本只有6%的公司員工「願意主動、積極開展工作」，處於全球最低水準。與全球整體（23%）和東亞地區（18%）的水準相比，差距明顯。東亞地區敬業度最高的是蒙古（41%）。

日本勞動者中，24%的人對工作缺乏熱情，這一比例是對工作有積極性的人員的4倍。蓋洛普相關人士指出，儘管日本實施了根本性的工作方式改革，但最近10多年來，對工作缺乏熱情的人員比例一直居高不下；而對工作充滿熱情的員工偏少，難免會對公司和經濟產生負面影響。分析顯示，日本公司2023年因員工敬業度低而產生的機會成本（逸失利益）損失超過了86兆日圓。

同時，日本勞動者對工作條件的不滿程度也較高，41%的人表示精神壓力巨大。雖然只有40%的人認為目前是跳槽的合適時機，但有33%的人收集過招聘資訊或嘗試過應聘求職。

蓋洛普公司的學習與發展顧問上村千尋認為，為了改善廣大勞動者的生活，還有很多工作要做。

蓋洛普公司自2005年開始以面對面和電話詢問等方式實施此項調查，對象為160多個國家的15歲以上人群。2023年的調查收到了全球約12.8萬人的回答。

標題圖片：PIXTA