「素麵」和「冷麥」，區別在哪裡？

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潮濕炎熱的夏季，沒什麼食欲，卻又必須吃點東西。這種時候，冰冰涼涼，哧溜一聲就能吞下肚裡的那個東西…，是「素麵」？還是「冷麥」？

「素麵」和「冷麥」，都是以小麥粉和食鹽為基本原料製作的細麵條。因為原料相同，所以味道也大差不差，其區別在於麵條的「粗細」。

乾麵條類（機器製法）粗細的定義

直徑1.3mm以下 素麵 直径1.3mm到1.7mm之间 冷麥 直徑1.7mm以上 烏龍麵 寬度4.5mm以上，厚度2mm以下 棊子麵（名古屋特產的一種寬而薄的麵條）

日本農林規格（JAS）將直徑1.3mm以下的乾麵條定義為素麵，1.3mm到1.7mm之間的定義為冷麥。標題圖片上半部分用紅色帶子捆住的是素麵，下半部分用藍色帶子捆住的是冷麥麵。雖然差別非常微小，但素麵確實更細一些。

兵庫縣手擀素麵工會出品的「揖保乃絲」是一款家喻戶曉的高級品牌素麵，普通版的直徑也不到1mm，大致在0.7到0.9mm之間。禮品裝豪華版的直徑在0.55到0.6mm之間，不到行業標準的一半，製作技藝可謂出神入化。



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無論素麵還是冷麥，第一道工藝都是將鹽和水加入小麥粉中攪拌。但素麵是將麵團一邊揉搓一邊拉伸成細條而製成的；而冷麥據說起源於「切麥」，是像烏龍麵那樣將擀成的麵片細切而成的，相對於放在熱麵湯裡吃的「熱麥」麵，換上冷麵湯的吃法就叫做「冷麥」，這個叫法不知從何時起，就變成了這種麵條的名稱了。



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標題圖片：素麵和冷麥的粗細比較（nippon.com編輯部）