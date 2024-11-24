食物浪費量減半，提前8年達成目標！

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明明還可以吃，卻被丟棄，這就是「食物浪費」。日本政府提出食物浪費量減半的目標已提前8年達成。

日本農林水產省和環境省聯合發佈的資料顯示，2022年日本全國產生的食物浪費量（推算值）同比減少51萬噸至472萬噸（商業類236萬噸，家庭類236萬噸），提前8年達成政府的減量目標（489萬噸）。按人口換算人均浪費量，相當於每天大約103克，差不多是1個飯團（約110克）的重量，全年約合38公斤。

針對全國食物浪費量，日本政府提出的目標，是要在2030年前將浪費量從2000年的980萬噸（商業類547萬噸，家庭類433萬噸）減少至489萬噸（商業類273萬噸，家庭類216萬噸）。隨著零售商、食品生產商推進放寬供貨期限和延長最佳品嘗期限等舉措，商業類浪費量大幅減少，推動了浪費總量的減少。2022年家庭類浪費量同比僅減少8萬噸，比減量目標高出了20萬噸。

零售行業有一種被稱作「3分之1原則」的商業習慣，即將食品生產日期至最佳品嘗期限這段時間分為3段，如時間已超過3分之1，零售商便不會接收該批次的商品，這被視為造成食物浪費的一個原因。比如，從生產日期至最佳品嘗期限之間有6個月時間的食品，生產商必須在生產後兩個月內交貨。

農林水產省的資料顯示，放寬交貨時間的超市和超商越來越多，延長最佳品嘗期限的動向也越來越普遍。不少企業通過將商品的最佳品嘗期限標識方式從年月日（比如「2025.1.1」）改為年月（比如「2025.1」），由此來延長最佳品嘗期限。同時，零售店將臨近銷售期限的食品擺放在陳列架最外面銷售，鼓勵消費者「從最外面拿取」的做法已經深入人心，這也促進了商業類食物浪費量的減少。

2022年家庭類食物浪費量中，將未開封食品原封不動丟棄的直接廢棄量和吃剩丟棄量均占43%，兩者合計占到了丟棄總量的絕大部分。環境省表示，將透過廣泛宣傳最佳品嘗期限標識方法的變化，以及丟棄食品對家庭開支的影響等知識，努力推動減少食物浪費。

2015年9月在聯合國大會上通過的《2030年持續發展議程》制定了「持續發展目標」（Sustainable Development Goals: SDGs），其中之一就是要在2030年前將零售和消費環節的全球人均食物廢棄物減半。

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