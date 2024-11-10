日本國家公務員投訴諮詢量連續6年創新高

日本資料庫

建於昭和時代的陳舊辦公樓、疲於應對國會質詢的工作方式、老派的上司，這些都讓日本公務員的不滿情緒越積越多。

2023年各府省普通職務的國家公務員向人事院提交的投訴諮詢量為1355件（同一人員多次提交相同內容的諮詢，按1件計算），連續6年創新高。

分析認為，現今價值觀趨於多樣化，並且在整個社會愈發傾向於重視工作生活平衡的背景下，長時間工作問題得不到解決等問題，是導致了諮詢量的增多的原因。

從諮詢的具體內容來看，472件為「騷擾、霸淩」，占到整體的34.8%。其中絕大多數是「職權騷擾」（443件），另有19件「性騷擾」和10件「關於生子、育兒、長照的騷擾」。

同時，關於「工作時間、休假」的諮詢也有295件，占到整體的21.8%。

人事院2023年12月至2024年1月期間針對3000名普通職務公務員實施的問卷調查也顯示，27.6%的受訪者「覺得受到過騷擾」。其中，64.2%的人未就騷擾問題進行諮詢，主要理由是「覺得即使諮詢也解決不了問題」（52.2%）、「覺得諮詢會讓情況變得更壞」（36.3%）等。

標題圖片：PIXTA