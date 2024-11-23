鰻魚饕客的福音！人工魚苗有望實現量產

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日本料理中的鰻魚，在赴日外國遊客中也深受歡迎。如今，鰻魚魚苗的人工量產技術已經取得成果。在不遠的將來，讓人望「價」興歎的鰻魚，或將成為大眾美食。

近日，日本水產廳及其下屬的「水產研究與教育機構」（橫濱市）聯合發佈消息稱，已經確立了以人工方式大量生產一直依賴於野生資源的日本鰻魚苗的技術，全年可生產4萬到5萬條。今後將向民間企業等提供技術，推動商業化發展。

日本國內流通的鰻魚，幾乎都是在養鰻場養殖長大的野生鰻魚苗。自上世紀80年代以來，日本國內的鰻魚苗漁獲量一直處於低位，價格持續上漲，並且，2023年銷售的鰻魚大約65%是進口的。

以水產研究與教育機構為中心的研究團隊，已可每週從雌性鰻魚體內穩定採集約200萬個受精卵，並確立了將這些受精卵放入水池內孵化，進而將柳葉狀幼體階段的幼魚培育成魚苗的養殖技術。



由人工採集的受精卵培育而成的鰻魚苗（水產研究與教育機構提供）

雖然尚不了解幼魚吃什麼，但研究人員用雞蛋黃等原料開發出了替代飼料。隨後建立了自動投喂裝置和大型專用水池等設備構成的一體化養殖系統，為高效、穩定地生產鰻魚苗樹立了基礎。



由人工採集的受精卵培育成的日本鰻魚（水產研究與教育機構提供）

該技術可將每條鰻魚苗的平均生產成本從40127日圓（2016年）降至1821日圓（2023年），水產廳相關負責人表示「已經看到了實現商業化生產的希望」。野生鰻魚苗目前的交易價格為500到600日圓一條，如何進一步降低成本將是今後的課題。該機構稱，由人工採集的受精卵培育成的日本鰻魚，味道和口感與野生鰻魚難辨差別。

鰻魚苗體長5到6公分，重約0.2克。棲息在日本的河流中的日本鰻魚會遊到距離日本約2000公里外的馬里亞納群島附近產卵。孵化後在隨日本暖流（黑潮）北上的過程中，逐漸發育成長為鰻魚苗，最終抵達日本近海沿岸。水產廳表示，每年需要1億條鰻魚苗用於國內的鰻魚養殖。

標題圖片：外國遊客也很喜愛的鰻魚丼。上面的一片是由人工魚苗培育而成的鰻魚，下面的一片是野生鰻魚，在口感和味道上吃不出區別（水產研究與教育機構提供）