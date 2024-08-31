大企業夏季獎金超98萬日圓，創歷史新高

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日本經濟團體聯合會（簡稱經團聯）的統計資料顯示，大型製造業企業的夏季獎金首次突破100萬日圓。但願收入能持續成長，生活不受物價上漲之影響！

經團聯統計的有關夏季獎金的勞資談判結果（第1次統計，加權平均）顯示，2024年的夏季獎金同比成長4.31%至98萬3112日圓，創有可比資料的1981年以來的最高水準。在大企業業績良好和物價上漲的背景下，漲薪浪潮日益高漲，獎金也隨之達到了高位。第1次統計的對象為17個行業的共計97家企業，截至目前來看，夏季獎金已連續3年同比成長。

84家製造業企業的平均獎金為100萬1780日圓，首次超過100萬日圓。從行業來看，17個行業中的14個行業同比成長。其中，汽車行業增幅最大，同比成長17.38%至133萬8024日圓。水泥（成長13.54%，76萬4841日圓）、鐵路（成長11.50%，91萬0056日圓）行業的增幅也超過了10%。而化工行業同比減少6.81%至83萬8850日圓。電器機械行業（102萬6198日圓）雖然同比減少了2.14%，但仍保持在100萬日圓以上。

本調查對象為員工人數在500人以上的22個主要行業的244家大型企業。由於對第1次統計做出回答的企業每年都有所不同，所以無法與往年的第1次統計或最終統計結果進行簡單比較。從傾向上看，最終統計結果會低於第1次統計的金額。

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