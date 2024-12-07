18%的接診過外國患者的醫院遇到過拖欠醫療費問題

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2023年9月，日本接診過外國患者的醫院中，有18%遇到患者拖欠醫療費的問題。平均每家醫院的墊付總額近50萬日圓。

赴日外國遊客人數正以持續創新高的趨勢成長。在旅遊期間受傷或生病的情況大概也不會少。如果沒有日本的健康保險證，就屬於自費診療範疇，患者需要全額負擔醫療費用。為此似乎也出現了一些問題，比如由於手頭沒錢無法付款，或者覺得費用太高而討價還價等。

日本厚生勞動省針對全國各家醫院實施的調查顯示，在獲得回答的5184家醫院中，2813家醫院（54.3%）表示在2023年9月的1個月內接診過外國患者。由都道府縣政府選出的「接診外國患者的據點醫療機構」中，超過80%都接診過外國患者。從接診外國患者人數來看，「10人以下」的醫院最多，共1273家。

接診過外國患者的2813家醫院中，516家（18.3%）遇到過外國患者拖欠醫療費的問題。這其中平均每家醫院遇到3.9起拖欠問題，總金額為49.6萬日圓。單個患者拖欠金額方面，「1萬日圓以下」的情況最多，共954件，其次是「1萬到5萬日圓」（522件）。平均每起拖欠12萬8497日圓，中位數為1萬1150日圓。

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