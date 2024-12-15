70%受訪者有過出手闊綽的大量採購經歷

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「大項目總算告一段落」「頂住壓力堅持下來了」——這樣的時候，很多人應該都會想到要去吃點好吃的，或者買些比平時吃穿用都高級一點的東西慰勞自己吧？ 大家有過哪些出手闊綽的大採購經歷呢？

Saison汽車火災保險（東京都豐島區）針對全國1091名20歲以上民眾實施的調查顯示，70%的受訪者表示有過所謂的「大人買」經歷，也就是在某些特殊情況下的出手闊綽的大量採購經歷。

關於實際購買的商品，選擇「衣服」的受訪者最多，占比為32.3%。「漫畫」（32.2%）以微小差距緊隨其後。「食玩（附帶贈品的小點心）」「轉蛋玩具」等小物件雖然單品價格不高，但不少人都願意透過以成年人才能做到的大量購買方式來享受一擲千金的快感。

當被問及「大人買」時花得最多的一筆金額時，選擇「不到5萬日圓」的受訪者最多，占比為38.1%；但消費較高的人群也有一定占比，20.4%為「5萬到10萬日圓」，13.0%為「10萬到20萬日圓」，9.8%為「20萬到50萬日圓」，13.4%為「50萬日圓以上」。尤其是在「手錶」「首飾」「高級美容」方面花過大錢的人較多。

關於「雖然內心想『大人買』，但經濟條件不允許的物品」，選擇「汽車」的受訪者最多，占比為35.8%；其次是「住房、別墅」（29.3%）、「環球旅行」（24.9%）。

順便提一句，關於在買得起的前提下想買的汽車，最受青睞的進口車主要有梅賽德斯賓士、保時捷、法拉利等。國產車中，LEXUS遙遙領先。

標題圖片：PIXTA