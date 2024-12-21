日本有6.9萬少年兒童需要日語指導

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隨著在日本工作的外國人的增加，需要接受日語指導的中小學生也呈現出成長趨勢。為了讓日本成為一個外國人才可以安心工作的國家，有必要建設改善配套環境，讓他們的家人也能安心生活。

日本文部科學省隔年實施的一項調查顯示，2023年大約有6萬9123名中小學生因為在國外出生或父母是非日語母語者等原因而需要接受日語指導。這一資料較2021年的上一次調查（5萬8307人）增加18.6%，較2008年（3萬3470人）增加了一倍以上。

從這些少年兒童的母語來看，母語是中文的人數最多，達1萬3754人；其次是葡萄牙語（1萬2579人）、菲律賓語（1萬1121人）。另外，從所在的都道府縣來看，愛知縣最多，達1萬3984人；其次是神奈川縣（8589人）、東京都（6312人）。

需要接受日語指導的高中生，退學率為8.5%，大大高於高中生的整體退學率（1.1%）。他們的升學率不到一半，僅為46.6%，就業的學生中38.6%為非正式員工。由此可以看出他們因為語言障礙而不得不面對艱難的生存環境。

2023年10月末，在日本工作的外國人首次突破200萬人。為填補國內巨大的人手不足，日本政府正在積極接納海外人才，不斷拓寬他們攜帶家屬前來一同生活的途徑。然而，在圍繞人才的國際競爭中，要讓日本成為一個「受到青睞的國家」，不可或缺的重要工作是建設完善相關環境，以使這些外國人才的子女可以接受教育並選擇自身的出路。

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