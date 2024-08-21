岸田文雄宣佈不參加自民黨總裁競選

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日本首相岸田文雄宣佈稱，將不參加自民黨總裁選舉，並在選出新首相後卸任。

日本首相岸田文雄8月14日在首相官邸召開記者會，明確表示自己將不參加預定於9月舉行的自民黨總裁選舉。岸田2021年10月4日就任首相，截至8月14日的在任時間達到1046天，執政時長排在岸信介之後，居戰後歷任首相的第八位。

岸田在記者會的開場表示，「昨天與蒙古國總理奧雲額爾登舉行了電話會談，今年夏季的外交工作至此已告一段落。盂蘭盆節假期結束後，面向秋季的自民黨總裁選舉的相關工作將全面啟動」。

岸田接著說：「在此次總裁選舉中，有必要向民眾切實表明自民黨將會發生改變。因此，透明而開放的選舉和自由而坦誠的辯論十分重要。此時，最能清晰明瞭地展示自民黨之改變的第一步，就是本人的退出。我將不參加新一任總裁的競選。」

自民黨曝出派閥「黑金」事件後，岸田採取了解散黨內派閥以及修訂《政治資金規正法》等改革，但未能平息民眾對政權的抨擊，內閣支持率持續走低。

關於決定退出總裁競選的理由，岸田列舉了黑金事件並解釋說：「針對自民黨議員造成的嚴重事態，作為總裁，我會毫不猶豫地承擔責任。自此事件發生之初，本人就已下定了這樣的決心。在外交工作恰好告一段落的這個時間節點，我希望通過本人的退出來劃上一個句號，進而開啟新一任總裁選舉」。

岸田對9月的總裁選舉寄予了期待，他表示說：「日本面臨的局勢十分嚴峻。在總裁選舉時，我希望認為『自己是不二人選』的人踴躍自薦，展開真刀真槍的辯論。重要的是實現能夠贏得民眾支持的政治。我也將認真審視候選人是否具備這樣的能力，並投下自己的一票」。

著眼於9月的總裁選舉，已出現了多人在摸索參選的動向，岸田退出後，預計今後各方的動作將會趨於活躍。

標題圖片：日本首相岸田文雄宣佈將不參加自民黨總裁競選，2024年8月14日，首相官邸（記者團代表攝影，路透社）