公司漲薪實施率超過84%

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東京商工調查公司的調查顯示，84.2%的受訪企業實施了漲薪。其中，42.6%漲薪幅度「超過5%」。如果可能的話，真想每年都聽到「漲薪」這個悅耳動聽的字眼。

東京商工調查公司8月上旬實施的漲薪相關問卷調查顯示，得出有效回答的6899家公司中，84.2%（5810家）表示本年度「實施了漲薪」。

雖不及2023年的84.8%，但已經連續兩年超過疫情前的水準。據分析，除了物價上漲和企業業績復甦外，政府將「高於物價漲幅的薪資漲幅」列為重要課題，抓住一切機會敦促經濟界實施漲薪，產生了一定的效果。

從不同規模的企業「實施率」來看，資本金在1億日圓以上的公司（以下稱大企業）的實施率同比上升4.1個百分點至94.0%（794家企業中的747家），而資本金在1億日圓以下的公司（以下稱中小企業）的實施率為82.9%（6195家企業中的5063家），同比下降了1.3個百分點。不同規模的公司的漲薪實施率差距較上一年進一步擴大。

漲薪率（每1%為一個層次）方面，漲薪「5%以上6%以下」的公司最多，占比為26.8%，其次是「3%以上4%以下」（25.6%）、「2%以上3%以下」（452家）。42.6%的公司漲薪率達到「5%以上」，較上一年度的36.3%高出多達6.3個百分點。從公司規模來看，44.4%的大企業漲薪率達到「5%以上」，中小企業的該比例為42.4%，相差無幾。

表示實施了漲薪的公司，在具體項目上選擇「定期漲薪」的公司最多，占比達74.2%，其次是「上調基本薪資」（61.4%）、「增加獎金」（38.5%）。

由於「上調基本薪資」和「提高應屆畢業生的初始薪資」會在長遠意義上造成人事費的上升，所以對於實力較弱的中小企業來說，實施這兩項漲薪的門檻較高，和大企業之間存在差距。

標題圖片：PIXTA