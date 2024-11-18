東京11月下旬賞銀杏，12月上旬賞紅葉

東京11月下旬賞銀杏，12月上旬賞紅葉觀光旅遊 自然環境 生活 文化
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由秋入冬的換季時節，各種樹木的葉子在凋落之前會變成鮮豔的顏色，給我們帶來賞心悅目的視覺享受。櫻花是從溫暖地帶向北逐漸開放，而紅葉則是從日本北部向南，從海拔較高的山區向平原城市地區逐漸變紅。
根據日本氣象公司（本部位於大阪）發佈的紅葉預測報告稱，預計2024年秋季全國氣溫偏高，紅葉、黃葉的觀賞期大概與往年基本相同或略晚。
天涼之後樹葉會變成金黃色的銀杏是常見的行道樹，公園裡也多有栽種，是一道象徵「都會之秋」的亮麗風景。11月中下旬，東北以南地區的公園和林蔭道將鋪上黃色的銀杏葉絨毯。
2024年主要城市黃葉觀賞期預測
|城市
|黃葉觀賞開始日
|與往年相差（天）
|札幌
|11月6日
|與往年相同（2）
|青森
|11月9日
|晚於往年（7）
|仙台
|12月3日
|晚於往年（10）
|東京
|11月29日
|與往年相同（6）
|金澤
|11月15日
|與往年相同（5）
|長野
|11月20日
|晚於往年（10）
|名古屋
|11月22日
|與往年相同（4）
|京都
|12月2日
|晚於往年（8）
|大阪
|11月28日
|與往年相同（6）
|和歌山
|11月30日
|晚於往年（7）
|廣島
|11月24日
|晚於往年（9）
|高知
|11月20日
|與往年相同（5）
|福岡
|11月28日
|晚於往年（11）
|鹿兒島
|12月2日
|晚於往年（7）
海拔較高的山區，樹木已經開始落葉，但就平原地區來說，即便是北海道和東北北部，也要到11月以後樹葉才會開始變紅。東北以南地區則要等到12月以後。
2024年主要城市紅葉觀賞期預測
|城市
|紅葉觀賞開始日
|與往年相差（天）
|札幌
|11月8日
|晚於往年（11）
|青森
|11月18日
|與往年相同（5）
|仙台
|12月1日
|晚於往年（10）
|東京
|12月5日
|晚於往年（7）
|金澤
|12月4日
|晚於往年（10）
|長野
|11月28日
|晚於往年（16）
|名古屋
|12月8日
|晚於往年（10）
|京都
|12月16日
|晚於往年（11）
|大阪
|12月8日
|晚於往年（7）
|和歌山
|12月16日
|晚於往年（10）
|廣島
|12月3日
|晚於往年（11）
|高知
|12月14日
|晚於往年（12）
|福岡
|12月13日
|晚於往年（12）
|鹿兒島
|12月18日
|與往年相同（3）
通過日本氣象的紅葉Navi可以了解全國700處紅葉觀賞景點和山區紅葉的情況
秋天為賞紅葉安排一次短期旅行固然不錯，但實際上在大都市東京也有許多可以欣賞紅葉美景的景點。以下為大家介紹免費或門票價格不到500日圓的庭園、公園。
濱離宮恩賜庭園（中央區）
JR山手線／京濱東北線、東京地鐵銀座線和都營淺草線「新橋」站出站，步行12分鐘。門票300日圓。
小石川後樂園（文京區）
JR總武線「水道橋」站出站，步行5分鐘；東京地鐵丸之內線／南北線「後樂園」站出站，步行6分鐘。門票300日圓。
小石川植物園（東京大學研究所附屬植物園）（文京區）
都營三田線「白山」站出站，步行10分鐘；東京地鐵「茗荷谷」站或「後樂園」站出站，步行15分鐘。門票500日圓（週1休園）。
六義園（文京區）
JR山手線／東京地鐵南北線「駒込」站出站，步行7分鐘。門票300日圓。
神宮外苑銀杏行道樹（港區）
東京地鐵銀座線／半藏門線／都營大江戶線「青山一丁目」站出站，步行5分鐘。門票免費。
芝公園紅葉谷（港區）
都營大江戶線「赤羽橋」站出站步行4分鐘。門票免費。這是芝公園內的一處人工溪谷，可在此透過紅葉拍到若隱若現的東京鐵塔，是一處熱門拍照點。
東京大學本鄉校區（文京區）
東京地鐵南北線「東大前」站出站，步行1分鐘；都營大江戶線「本鄉三丁目」站出站，步行6分鐘。
目白庭園（豐島區）
JR山手線「目白」站出站，步行5分鐘。門票免費。
清澄庭園（江東區）
都營大江戶線／東京地鐵半藏門線「清澄白河」站出站，步行3分鐘。門票150日圓。
皇居乾通（千代田區）
為紀念上皇陛下（當時的天皇陛下）80歲壽誕，從2014年起每年春秋兩季皇居內從坂下門到乾門之間的「乾通」都會面向公眾開放。具體時間由宮內廳網站發佈。
東京地鐵日比谷線「日比谷」站、東京地鐵千代田線「二重橋前」站出站，步行5分鐘。
標題圖片：東京都文京區六義園的紅葉（PIXTA）