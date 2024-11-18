東京11月下旬賞銀杏，12月上旬賞紅葉

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日本四季分明，而最能取悅人心的或許要算是春天的櫻花和秋天的紅葉。本文將為大家介紹自北向南逐漸變色的紅葉、黃葉的預測觀賞期。

由秋入冬的換季時節，各種樹木的葉子在凋落之前會變成鮮豔的顏色，給我們帶來賞心悅目的視覺享受。櫻花是從溫暖地帶向北逐漸開放，而紅葉則是從日本北部向南，從海拔較高的山區向平原城市地區逐漸變紅。

根據日本氣象公司（本部位於大阪）發佈的紅葉預測報告稱，預計2024年秋季全國氣溫偏高，紅葉、黃葉的觀賞期大概與往年基本相同或略晚。

天涼之後樹葉會變成金黃色的銀杏是常見的行道樹，公園裡也多有栽種，是一道象徵「都會之秋」的亮麗風景。11月中下旬，東北以南地區的公園和林蔭道將鋪上黃色的銀杏葉絨毯。



出處：日本氣象公司

2024年主要城市黃葉觀賞期預測

城市 黃葉觀賞開始日 與往年相差（天） 札幌 11月6日 與往年相同（2） 青森 11月9日 晚於往年（7） 仙台 12月3日 晚於往年（10） 東京 11月29日 與往年相同（6） 金澤 11月15日 與往年相同（5） 長野 11月20日 晚於往年（10） 名古屋 11月22日 與往年相同（4） 京都 12月2日 晚於往年（8） 大阪 11月28日 與往年相同（6） 和歌山 11月30日 晚於往年（7） 廣島 11月24日 晚於往年（9） 高知 11月20日 與往年相同（5） 福岡 11月28日 晚於往年（11） 鹿兒島 12月2日 晚於往年（7）

海拔較高的山區，樹木已經開始落葉，但就平原地區來說，即便是北海道和東北北部，也要到11月以後樹葉才會開始變紅。東北以南地區則要等到12月以後。



出處：日本氣象公司

2024年主要城市紅葉觀賞期預測

城市 紅葉觀賞開始日 與往年相差（天） 札幌 11月8日 晚於往年（11） 青森 11月18日 與往年相同（5） 仙台 12月1日 晚於往年（10） 東京 12月5日 晚於往年（7） 金澤 12月4日 晚於往年（10） 長野 11月28日 晚於往年（16） 名古屋 12月8日 晚於往年（10） 京都 12月16日 晚於往年（11） 大阪 12月8日 晚於往年（7） 和歌山 12月16日 晚於往年（10） 廣島 12月3日 晚於往年（11） 高知 12月14日 晚於往年（12） 福岡 12月13日 晚於往年（12） 鹿兒島 12月18日 與往年相同（3）

通過日本氣象的紅葉Navi可以了解全國700處紅葉觀賞景點和山區紅葉的情況

秋天為賞紅葉安排一次短期旅行固然不錯，但實際上在大都市東京也有許多可以欣賞紅葉美景的景點。以下為大家介紹免費或門票價格不到500日圓的庭園、公園。

濱離宮恩賜庭園（中央區）

JR山手線／京濱東北線、東京地鐵銀座線和都營淺草線「新橋」站出站，步行12分鐘。門票300日圓。



（PIXTA）

小石川後樂園（文京區）

JR總武線「水道橋」站出站，步行5分鐘；東京地鐵丸之內線／南北線「後樂園」站出站，步行6分鐘。門票300日圓。



背景中的白色頂棚是東京巨蛋（PIXTA）

小石川植物園（東京大學研究所附屬植物園）（文京區）

都營三田線「白山」站出站，步行10分鐘；東京地鐵「茗荷谷」站或「後樂園」站出站，步行15分鐘。門票500日圓（週1休園）。



（PIXTA）

六義園（文京區）

JR山手線／東京地鐵南北線「駒込」站出站，步行7分鐘。門票300日圓。



（PIXTA）

神宮外苑銀杏行道樹（港區）

東京地鐵銀座線／半藏門線／都營大江戶線「青山一丁目」站出站，步行5分鐘。門票免費。



神宮外苑的銀杏行道樹（PIXTA）

芝公園紅葉谷（港區）

都營大江戶線「赤羽橋」站出站步行4分鐘。門票免費。這是芝公園內的一處人工溪谷，可在此透過紅葉拍到若隱若現的東京鐵塔，是一處熱門拍照點。



（PIXTA）

東京大學本鄉校區（文京區）

東京地鐵南北線「東大前」站出站，步行1分鐘；都營大江戶線「本鄉三丁目」站出站，步行6分鐘。



（PIXTA）

目白庭園（豐島區）

JR山手線「目白」站出站，步行5分鐘。門票免費。



（PIXTA）

清澄庭園（江東區）

都營大江戶線／東京地鐵半藏門線「清澄白河」站出站，步行3分鐘。門票150日圓。



（PIXTA）

皇居乾通（千代田區）

為紀念上皇陛下（當時的天皇陛下）80歲壽誕，從2014年起每年春秋兩季皇居內從坂下門到乾門之間的「乾通」都會面向公眾開放。具體時間由宮內廳網站發佈。

東京地鐵日比谷線「日比谷」站、東京地鐵千代田線「二重橋前」站出站，步行5分鐘。



（PIXTA）

標題圖片：東京都文京區六義園的紅葉（PIXTA）