日本各地擴大耐高溫白米種植面積

日本各地擴大耐高溫白米種植面積社會 飲食 技術
近年來酷暑天氣趨於常態化，日本農戶正在推進耐高溫白米的種植。
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日本農林水產省發佈的資料顯示，2023年39個府縣種植了46個對炎熱天氣具有較好耐受性的「耐高溫白米品種」，種植面積達18萬2869公頃，大約為10年前的2.8倍，在主食用米中的占比為14.7%，均創歷史新高。
稻子原產於亞熱帶，日本的白米種植歷史充滿了與凍害的鬥爭，長期以來一直在開發和培育耐寒品種。1993年遭遇日照不足的冷夏，東北、關東等地紛紛發生凍害，導致不得不從泰國和美國等地緊急進口白米，引發了一場所謂的「平成年代白米風波」。
2023年產的主要耐高溫品種和種植地
|品種名
|面積（公頃）
|主產地
|絹娘
|22549
|鳥取、島根、岡山
|越息吹
|18300
|新潟
|豔姫
|17823
|宮城、山形、島根
|Fusakogane
|11612
|千葉
|栃木之星
|8500
|栃木
|Akisakari
|8361
|福井、廣島、德島
|Nikomaru
|7913
|靜岡、岡山、長崎
|彩之絆
|6900
|埼玉
|元氣Tsukushi
|6310
|福岡
|佐賀日和
|6220
|佐賀
出處：農林水產省
另一方面，近段時間的白米短缺問題，主要原因在於2023年的酷暑導致白米品質下降，流通量減少。農林水產省相關負責人表示說：「隨著全球日益暖化，預計今後將長期趨於高溫狀態，有必要培育耐高溫品種和擴大種植面積。」
近年來，各個白米產地都在積極開發獨具特色的品種，致力於打造品牌白米。不過，由於開發新品種的週期漫長，所以農林水產省相關負責人稱，為了迅速應對酷暑，種植其他產地白米品種的情況或許會越來越多。
標題圖片：PIXTA