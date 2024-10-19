日本各地擴大耐高溫白米種植面積

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近年來酷暑天氣趨於常態化，日本農戶正在推進耐高溫白米的種植。

日本農林水產省發佈的資料顯示，2023年39個府縣種植了46個對炎熱天氣具有較好耐受性的「耐高溫白米品種」，種植面積達18萬2869公頃，大約為10年前的2.8倍，在主食用米中的占比為14.7%，均創歷史新高。

稻子原產於亞熱帶，日本的白米種植歷史充滿了與凍害的鬥爭，長期以來一直在開發和培育耐寒品種。1993年遭遇日照不足的冷夏，東北、關東等地紛紛發生凍害，導致不得不從泰國和美國等地緊急進口白米，引發了一場所謂的「平成年代白米風波」。

2023年產的主要耐高溫品種和種植地

品種名 面積（公頃） 主產地 絹娘 22549 鳥取、島根、岡山 越息吹 18300 新潟 豔姫 17823 宮城、山形、島根 Fusakogane 11612 千葉 栃木之星 8500 栃木 Akisakari 8361 福井、廣島、德島 Nikomaru 7913 靜岡、岡山、長崎 彩之絆 6900 埼玉 元氣Tsukushi 6310 福岡 佐賀日和 6220 佐賀

出處：農林水產省

另一方面，近段時間的白米短缺問題，主要原因在於2023年的酷暑導致白米品質下降，流通量減少。農林水產省相關負責人表示說：「隨著全球日益暖化，預計今後將長期趨於高溫狀態，有必要培育耐高溫品種和擴大種植面積。」



研究人員正在對耐高溫品種「Nikomaru」（右側）展開調查研究。2010年8月於福岡縣筑後市九州沖繩農業研究中心的農場（時事）

近年來，各個白米產地都在積極開發獨具特色的品種，致力於打造品牌白米。不過，由於開發新品種的週期漫長，所以農林水產省相關負責人稱，為了迅速應對酷暑，種植其他產地白米品種的情況或許會越來越多。

標題圖片：PIXTA